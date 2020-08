Il rasoio elettrico Xiaomi Mijia MSW501 con cinque diverse lame in offerta lampo a 77,40 euro

Se volete prendervi cura del vostro viso Xiaomi ha la soluzione giusta. Al momento in offerta lampo il rasoio elettrico Xiaomi Mijia MSW501, dotato di cinque testine, ciascuna delle quali offre un diverso tipo di rasatura, per raggiungere un risultato ottimale. Al momento si trova in offerta lampo a 77,40 euro; clicca qui per acquistarlo.

Grazie ad un innovativo sistema con testa omnidirezionale, il rasoio può far fronte e adattarsi a tutte le tipologie di viso. Questo perché la testina si muove in modo flessibile, adattandosi alla superficie della pelle, regolandosi di conseguenza ad ogni passaggio del rasoio.

La lama interna è in acciaio inossidabile di alta qualità ed è progettata con un angolo acuto di 30° per tagliare rapidamente la barba, ridurre rischi di tagli e durare nel tempo. Il motore interno è resistente alle alte temperature, e offre una velocità fino a 15000 vibrazioni al minuto.

Il rasoio gode al suo interno di un microprocessore che offre una potenza costante ad alta resistenza. Anche quando la barba è spessa o la batteria è bassa, il microprocessore per il controllo elettronico assicura una forza costante e stabile, in modo da assicurare sempre un taglio netto, senza pizzicare la pelle. La batteria agli ioni di litio con interfaccia universale USB-C, offre un’autonomia di circa 90 minuti: basta una ricarica di 3 minuti per reggere un’intera rasatura.

Il rasoio offre una certificazione completa IPX7, quindi resistente agli spruzzi. Il peso è di circa 230 grammi, mentre la dimensione del rasoio è di 15,70 x 6,25 x 4,60 cm. In confezione, oltre al rasoio, anche una custodia protettiva, il cavo di ricarica e una spazzola per la pulizia.

Xiaomi Mijia MSW501 costa circa 110 euro di listino, ma al momento si trova in offerta lampo ad appena 77,40 euro. Clicca qui per acquistarlo.

L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.