Il rilevatore di fumo meross compatibile con HomeKit è servito su Amazon

Il brand meross è ormai noto agli amanti della casa smart, anche per coloro che utilizzano e abbracciano il sistema HomeKit di Apple. Tra le periferiche compatibili con il mondo della Mela c’è anche il kit rilevatore di fumo per interni, con smart hub per il corretto funzionamento. Potete anche acquistarlo su Amazon.

Il sistema di allarme è in grado di rilevare sia la presenza di fumo, che le alte temperature, emettendo un segnale acustico attraverso gli allarmi collegati allo stesso hub. Ogni hub può controllare fino a 16 dispositivi meross, tra cui sensori, rilevatori e valvole termostatiche. Oltre al rilevamento del fumo, il sistema è in grado di rilevare il surriscaldamento dell’ambiente, utile in caso di incendi, emettendo un segnale acustico quando la temperatura supera i 54-70 ℃.

Il volume massimo di allarme è di 85 dB, quindi elevato per un ambiente indoor, non m andando neppure l’eventuale avviso per la batteria scarica.

Quando vengono rilevati fumo denso o temperature elevate, l’App meross o l’app Casa di Apple ricevono una notifica immediata, anche se non si è in casa. Il rilevatore di fumo, peraltro, ha superato i testi secondo le norme EN 14604, EN 61000 e EN 50130 e certificato da Intertek e SGS.

Il sistema consente di automatizzare l’intera casa, impostando trigger per controllare altri dispositivi meross nell’app Meross. Ad esempio, è possibile accendere la lampadina Meross nel corridoio quando suona il rilevatore di fumo.

La compatibilità con Apple HomeKit (iOS 13 o successivo) e SmartThings consente il controllo del dispositivo tramite l’app Meross e Apple casa, anche da dispositivi come Apple Watch, Apple TV e HomePod. Gli utenti Android possono invece utilizzare l’app Meross su Android 6.0 o versioni successive.

Potete acquistare il kit rilevatore di fumo direttamente a questo indirizzo su Amazon. Per tutte le notizie che ruotano attorno alla casa smart, invece, il link da seguire è direttamente questo.