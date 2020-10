Il tagliacapelli e regolabarba elettrico Xiaomi RIWA in offerta con coupon a 21,64 €

Se durante il lockdown avete imparato a tagliarvi i capelli in casa, allora è arrivato il momento di diventare veri e propri professionisti, grazie ad un taglia capelli di qualità. Non è necessario spendere tanto per ottenere qualcosa di veramente qualitativo. Oggi il tagliacapelli elettrico con lama in acciaio inossidabile si acquista a 21,64 euro grazie al codice sconto che vi proponiamo in calce.

Appartenente all’ecosistema MIJIA, quindi Xiaomi, incorpora una batteria ricaricabile con ingresso 5 V/1 A. Facile da usare, offre una lama in acciaio al carbonio, così da essere resistente e duraturo nel tempo. Si ricarica in appena 3 ore, e offre un tempo di utilizzo di circa 160 minuti. Ha una velocità di rotazione della testina molto elevata, pari a 5700-6200 e risulta anche poco rumoroso, appena 55dB.

Adatto a tutti, propone due diverse modalità di taglio, e offre diversi spessori da 4mm, 7mm, 10mm, 16mm per poter essere sicuri di non tagliare più del dovuto. Incluso nel pack di vendita anche il pacco di ricarica USB, una spazzola per la corretta pulizia e lo borsa per poterlo riporre e trasportare in tutta sicurezza.

Se siete interessati all’acquisto, il rasoio elettrico per capelli Xiaomi RIWA è attualmente in offerta su GearBest per soli 21,64 euro grazie al codice sconto D566A3300D227001 da inserire nel carrello prima di finalizzare l’acquisto.

L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore. Clicca qui per acquistare.

