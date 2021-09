Il visore AR di Apple in produzione nel secondo trimestre del prossimo anno?

Il visore di Apple per la Realtà Aumentata sarà prodotto a partire dal secondo trimestre del prossimo anno, con lancio è previsto per il terzo o quarto trimestre del 2022. A riferire l’indiscrezione (da prendere con le molle) è il sito taiwanese DigiTimes, in un articolo a sua volta segnalato da Macrumors.

A giugno, l’analista Ming-Chi Kuo aveva indicato una tempistica simile per il visore AR di Apple, indicando il possibile lancio tra aprile e giugno del prossimo anno. Le indiscrezioni che arrivano da Taiwan riferiscono che Apple avrebbe completato la seconda fase di test sui prototipi, avvicinandosi sempre più alla fase successiva, con la produzione in serie.

La prima versione del visore AR di Apple potrebbe essere un po’ ingombrante in termini di design, sulla falsariga dell’Oculus Rift ma sono in seguito sono previsti i più eleganti Apple Glasses per i quali serviranno ancora degli anni.

Apple si sta occupando da anni dello sviluppo di una piattaforma AR, integrando funzionalità specifiche in iOS e iPadOS, elementi che dovrebbero servire ad aprire la strada verso i futuri “Apple Glasses”.

Il visore AR non sarà un prodotto a buon mercato: secondo le indiscrezioni integrerà schermi OLED da 3000 ppi, almeno 15 diversi moduli fotografici, lenti di Fresnel, funzionalità per il tracciamento oculare e riconoscimento dell’iride, con costi che dovrebbero aggirarsi tra i 2000$ e i 3000$.

