Imilab, telecamera di sicurezza Smart in offerta lampo a soli 23 euro

Se avete bisogno di una telecamera per tenere sotto controllo la casa notte e giorno, Imilab è attualmente in offerta lampo a soli 23,25 euro. Questa videocamera offre una lente grandangolare capace di offrire un’ampia visione a 110 gradi della stanza in cui viene installata.

Incorpora un sistema di visione notturna con LED a infrarossi con ottima visibilità capace di mettere a fuoco e consentire di visualizzare perfettamente tutto ciò che c’è di fronte alla telecamera fino a 9 metri di distanza.

Non ha la batteria quindi viene alimentata attraverso il solo collegamento alla rete elettrica e si aggancia al WiFi di casa, inoltre si controlla tramite Mi Home App da iPhone con almeno installata la versione iOS 9,0 e smartphone Android (4.4 e versioni successive) e può archiviare le registrazioni direttamente su cloud, NAS o microSD (massimo 64 GB di capacità), potendo così rivederle facilmente dal computer in caso di necessità.

Registra video in Full HD ed è capace di rilevare automaticamente tutto ciò che si muove fino a cinque metri di distanza. Si può installare agevolmente alla parete oppure si può utilizzare il supporto a muro come un più tradizionale supporto per sostenerla in verticale su una scrivania o un qualsiasi piano di appoggio.

La telecamera di videosorveglianza Imilab normalmente costa poco più di 30 euro ma grazie all’offerta lampo attualmente attiva su Gearbest si può comprare per soli 23,25 euro. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.