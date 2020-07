Imosi F68, lo smartwatch che traccia la temperatura del corpo per tutto il giorno, solo 25,51 €

Con l’estate alle porte e la necessità di avere sempre al polso uno smartwatch che vi aiuti nel fitness, ecco la scelta ideale. Imosi F28 è l’indossabile che con soli 25,51 euro vi offre anche il monitoraggio di pressione sanguigna e ossigeno nel sangue. Clicca qui per acquistarlo.

Tra le principali e più utili caratteristiche di questo dispositivo la possibilità di tenere traccia h 24 della temperatura del corpo. Il tutto in tempo reale e tramite app sullo smartphone, che vi offre anche un diario della temperatura che avete mantenuto per tutto il giorno, con le variazioni tra le massime e minime.

Questo grazie ad un sensore di conduttività termica ad alta precisione coadiuvato dall’intelligenza artificiale, che misura accuratamente la temperatura del corpo dell’utente, dato di particolare interesse in questo preciso momento storico.

Il braccialetto ha un sensore di luce ottica intelligente integrato, che ha due modalità di tracciatura: singolo e continuo. In questo modo consentirà di testare la temperatura in diverse modalità, in base alla propria esigenza.

Ancota, lo smartwatch è in grado di monitorare l’ossigeno nel sangue con il metodo PWTT, più preciso di quello a misurazione ottica. Ancora, non manca il monitoraggio della pressione sanguigna, dato che può essere riscontrato direttamente sull’orologio. Imosi F68 consente anche di tracciare diverse attività fisiche, così da risultare un vero e proprio assistente virtuale per il benessere fisico.

A livello di caratteristiche tecniche monta uno schermo a colori HD da 1,3 pollici, e tecnologia Bluetooth 4.0 BLE a basso consumo energetico per l’abbinamento con lo smartphone. L’autonomia è affidata ad una batteria da 200mAh, con supporto alla ricarica magnetica, che dopo 3/4 ore di ricarica assicura 6-10 giorni di utilizzo e uno standby di 30 giorni circa. L’orologio presenta anche la lingua italiana, così come l’app.

Solitamente Imofi F68 ha un costo ci oltre 47 euro, ma al momento si acquista in offerta lampo a 25,51 euro, direttamente da questo indirizzo.

L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.