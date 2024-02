In arrivo nuovi cinturini Apple Watch per la primavera

Apple tipicamente propone nuovi cinturini in concomitanza dalla primavera e anche quest’anno vedremo probabilmente annunci specifici.

È quanti si evince dall’esame della Release Candidate di iOS 17.4, dalla quale si evince di nuovi colori primaverili in arrivo.

A segnalarlo è il sito statuintense Macrumors, spiegando che le nuove colorazioni previste per i cinturini sono: Light Blue, Ocean Blue, Pink, Raspberry, Soft Mint e Sunshine (una probabile variante giallo chiaro).

Quando saranno in vendita, oltre ai nuovi cinturini saranno disponibili anche quadranti specifici con i nuovi colori di riferimento, elencati nella sezione “Primavera 2024” de “I miei quadranti” sull’app Watch per iPhone. Per il momento i nuovi colori non sono mostrati.

Apple tipicamente propone nuove colorazioni per le custodie di iPhone e iPad, permettendo agli utenti di abbinare questi dispositivi con l’Apple Watch.

A marzo 2023 Apple ha presentato nuove cover per iPhone 14 e anche bracciali e cinturini per Apple Watch nelle colorazioni della nuova collezione primavera 23.

I nuovi cinturini e le nuove custodie per iPhone e iPad potrebbero essere presentati in occasione nell’ambito di qualche annuncio previsto prima fi fine marzo.

Sempre Macrumors riferisce dell’aggiornamento di un documento di supporto interno di Apple nel quale si fa riferimento a prodotti non ancora annunciati e inediti. L’indiscrezione – da prendere con le pinze – potrebbe far riferimento all’arrivo di nuovi iPad e Mac. Voci circolate nelle scorse settimane, riferiscono del possibile arrivo di nuovi iPad Pro, iPad Air e MacBook Air.

L’iPad Pro di nuova generazione dovrebbe includere uno schermo OLED, un chip M3, ricarica wireless MagSafe, tastiera Magic Keyboard riprogettata con trackpad più grande e top case in alluminio e fotocamera frontale con orientamento orizzontale.

Sono circolati voci anche di un iPad Air da 12,9″ e di una versione aggiornata dell’iPad da 10,9″. L’iPad Air è previsto con chip M2, supporto WiFi 6E e Bluetooth 5.3.

Per quanto riguarda nuovi MacBook Air da 13″ e 15″, questi sono previsti con chip M3.