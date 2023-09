iPhone 15 Made in India per la prima volta venduti al lancio

Negli ultimi anni Apple ha fatto il possibile per ridurre la sua totale dipendenza dalla Cina per la produzione di iPhone: un importante traguardo in questo obiettivo arriverà con gli iPhone 15, alcuni dei quali costruiti in India, venduti fin dal primo giorni di lancio.

Considerati gli elevati standard qualitativi Apple è lecito aspettarsi terminali in tutto e per tutto identici a quelli fuoriusciti dalle catene di produzione in Cina: per gli utenti finali non ci sarà alcuna differenza.

Il significato dei primi iPhone 15 costruiti in India risiede nella colossale impresa di Apple che nel giro di pochi anni, in collaborazione con i costruttori partner storici, è riuscita a mettere in piedi una intera catena di produzione per sfornare quelli che sono considerati in assoluto tra gli smartphone più complessi e costosi da costruire.

Finora i terminali costruiti in India erano solo modelli precedenti e sempre realizzati a distanza di diversi mesi dall’avvio produzione in Cina. La produzione in contemporanea è avvenuta per la prima volta questa estate con iPhone 15.

Bloomberg non offre dettagli sul numero e nemmeno sulla ripartizione tra modelli base e pro, ma avverte che per gli iPhone 15 Made in India ci potrebbero essere lievi ritardi a causa di quelli che vengono definiti come imprevedibilicolli di bottiglia nella logistica.

I nuovi modelli top iPhone 15 costruiti in India non saranno destinati esclusivamente al mercato locale, ma saranno venduti anche in altre nazioni, ma nemmeno qui vengono forniti dettagli. Sarà interessante osservare se Apple dedicherà spazio a questa novità dal palco di presentazione, ma è più probabile che non lo faccia.

Le ultimissime anticipazioni segnalano che iPhone 15 Pro potrebbe avere fino a 8GB di memoria RAM.

Presentazione Apple Wonderlust iPhone 15, la diretta di macitynet

Macitynet seguirà l’evento Apple Wonderlust, in italiano voglia di meraviglia, di martedì 12 settembre per offrire ai lettori la trascrizione in diretta in italiano di tutte le novità presentate sul palco dello Steve Jobs Theater in Apple Park a Cupertino.

L’appuntamento con la diretta di macitynet è per le 18,30 da questa pagina con i commenti dei lettori e della redazione: alle 19 i commenti dei lettori saranno disattivati per lasciare spazio a iPhone 15. Non solo iPhone: tutte le novità in arrivo in questo articolo.