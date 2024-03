In offerta gli smartwatch indistruttibili Kospet T3 e M3, standard e Ultra

Gli smartwatch indistruttibili di Kospet arrivano alle terza generazione: ecco le offerte su Kospet T3 e M3, standard e Ultra, un poker di dispositivi perfetti per chi è alla ricerca di smartwatch rugged dotati di stile e funzionalità avanzate, ad un prezzo abbordabile.

Kospet T3 e M3, standard e Ultra: caratteristiche

Questi quattro smartwatch sono molto simili fra loro ma sono in grado di distinguersi per due caratteristiche molto specifiche.

I modelli “Ultra” includono un sistema avanzato di posizionamento dual-frequency L1+L5 e ricezione di 6 segnali satellitari (GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC) per una geolocalizzazione rapida e precisa in qualsiasi ambiente, con funzioni outdoor come barometro, altitudine e bussola. Queste funzionalità sono assenti nei modelli T3 e M3 standard.

La seconda differenza riguarda lo schermo: i modelli M3 e M3 Ultra sono dotati di display AMOLED rettangolare, mentre i modelli T3 e T3 Ultra sfoggiano uno schermo circolare. In questo caso la scelta ricade più che altro su preferenze personali.

Le restanti caratteristiche sono identiche: la costruzione interamente in metallo e acciaio inossidabile, unita al vetro Corning Gorilla Glass, garantiscono eccellente robustezza.

La certificazione 5ATM e IP69K offrono ampia resistenza all’acqua, mentre il superamento dei test MIL-STD-810H testimonia l’impegno verso la qualità “militare”. In teoria questi smartwatch potrebbero essere usati in guerra.

La batteria di lunga durata (10-14 giorni in uso normale) e la modalità AOD personalizzabile li rendono un compagni affidabili.

L’interfaccia utente ridisegnata consente impostazioni rapide per le modalità sportive, con monitoraggio avanzato degli obiettivi, tracciamento GPS, per oltre 170 diverse attività monitorabili e persino una modalità dedicata al nuoto.

Perchè acquistarli

Kospet è sicuramente una garanzie per i suoi smartwatch indistruttibili: se state cercando un orologio con batteria di lunga durata, resistenza incomparabile e funzionalità all’avanguardia, uno fra Kospet T3, T3 Ultra, M3 e M3 Ultra non può che essere una scelta obbligata, considerando soprattutto il prezzo più che ottimale per un prodotto di questo tipo.

