Record Disney+, incassa 16,5 milioni di abbonati in 10 giorni

In solamente cinque mesi dal lancio gli abbonati Disney+ hanno toccato quota 50 milioni registrati all’inizio di aprile, ma la crescita del servizio TV in streaming non accenna a rallentare, anzi. Gli ultimi dati annunciati durante la presentazione dei risultati trimestrali rilevano un ulteriore incremento degli utenti, prevedibile vista l’espansione del servizio in diversi paesi europei, Italia inclusa, a partire dalla fine di marzo di quest’anno.

Stando ai dati del colosso dell’intrattenimento in solamente 10 giorni sono ben 16,5 milioni i nuovi abbonati iscritti a Disney+. Il grande successo trascina così ulteriormente verso l’alto il totale che ora ammonta a ben 54,5 milioni di utenti, nuovo record datato 4 maggio. I dirigenti attribuiscono il grande successo non solo all’espansione internazionale del servizio di TV in streaming, ma anche agli estesi lockdown e quarantene per Coronavirus. L’isolamento sembra abbia spinto più persone a cercare soluzioni di intrattenimento alternative rispetto a quelle impiegate prima di Covid-19.

Ricordiamo che al lancio in USA la multinazionale di Topolino aveva dichiarato un obiettivo compreso tra 60-90 milioni di abbonati Disney+ in tutto il mondo entro il 2024. Considerando che il totale è già arrivato a quota 54,5 milioni di utenti, risulta evidente che il successo ha superato le previsioni Disney e che i traguardi prefissati saranno raggiunti molto prima del previsto.

