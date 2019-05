In offerta Jumper EZBook X4 Pro, il clone del Macbook Air adesso ancor più potente

Se si guarda ai brand cinesi che si occupano di notebook, Jumper è l’azienda che più delle altre ha saputo distinguersi. Dapprima con il clone economico del MacBook Air, il ben noto Jumper 3 Pro, adesso con Jumper EZBook X4 Pro, l’ultrabook che mostra i muscoli, non solo nell’estetica, ma anche nelle specifiche. In offerta flash lo si acquista al momento a 378 euro.

Noi di Macitynet abbiamo testato mesi fa la versione non Pro, mentre quella in offerta lampo che vi segnaliamo in questo articolo è una variante rivista e potenziata. Jumper EZBook X4 Pro, dove Pro fa la differenza rispetto al modello precedente, è un notebook con schermo da 14 pollici e risoluzione Full HD 1920 x 1080.

La differenza fondamentale rispetto al fratello meno potente è la CPU: questa versione pronta monta, infatti, il processore Intel Core i3-5005U Quad Core, nettamente un passo in avanti rispetto al modello precedente.

Ad affiancare il processore la GPU Intel HD Graphics 5500 e ben 8 GB di RAM per un multitasking sempre fluido. La ROM interna è formata da un SSD da 256 GB, che fornisce velocità nella gestione della UI, ma anche nel boot e nell’utilizzo delle applicazioni.

Reparto multimediale affidato alla consueta camera frontale da 2.0 MP, che serve per qualche video conferenza occasionale, mentre la connettività, oltre all’uscita HDI per collegare il portatile a monitor esterni, offre anche una espansione tramite microSD, fino a 128 GB.

Il portatile ha un peso inferiore a 1,5 Kg, piuttosto soddisfacente considerando che si tratta di un notebook con diagonale molto ampia, da 14 pollici.

Solitamente ha un prezzo di 566 euro, ma attualmente si trova in offerta lampo a 378 euro. Si acquista direttamente a questo indirizzo. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.