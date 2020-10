macOS Big Sur dice addio allo storico Sosumi

Un piccolo cambiamento che non tutti avranno notato con macOS Big Sur, è l’assenza – tra gli effetti sonori di sistema – dello storico suono denominato Sosumi. La storia di questo suono di sistema è curiosa e l’abbiamo raccontata più volte sulle pagine di macitynet: ai tempi del System 7, Apple era alle prese con una causa legale con l’etichetta Apple Corps dei Beatles. Le due aziende avevano stipulato un patto nel 1981 stabilendo che Apple Computer (all’epoca si chiamava così) non poteva operare nel settore musicale; nel 1989 le due aziende si scontrarono di nuovo in tribunale per via dell’introduzione nei computer della Mela di funzionalità legate all’audio.

A Jim Reekes, sound designer che all’epoca si occupava – tra le altre cose – dello sviluppo dell’audio del Mac, fu riferito che uno dei suoni di avviso selezionabili nel pannello di controllo Suono del Mac poteva creare dei problemi dal punto di vista legale. Secondo gli avvocati della Casa di Cupertino il nome “xylophone” doveva essere cambiato. A Reekes la cosa sembrò assurda e, scherzando, pensò di ribattezzare il suono “Let it bleep”, parafrasando un brano dei Beatles e prendere in giro i legali di Apple Computer e Apple Corps.



Lo scherzo non piacque e Reekes ribattezzò il suono Sosumi, abbreviazione di “So, sue me” (e allora fammi causa), presentando all’ufficio legale la sua proposta indicando che il nome era di origine giapponese. La proposta passò (probabilmente nessuno si accorse della frecciatina di Reekes) e il file fu integrato nel sistema operativo e quelli seguenti (si trova ancora oggi tra gli effetti sonori che è possibile selezionare per i suoni di avviso in macOS 10.15.x).

In macOS 10.16 Big Sur non solo è stato eliminato Sosumi (al suo posto troviamo un suono leggermente diverso denonomati Sonumi), come rileva il francese Journal du Lapin, ma vari altri nomi sono stati cambiati, riflettendo leggere modifiche nei suoni riprodotti: i suoni che ora troviamo sono: Boop, Brezza, Ciottolo, Cristallo, Eroe, Fumetto, Funky, Immersione, Mezzo, Pizzico, Pong, Salto, Sonar e Sonumi.

