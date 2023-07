In sconto i migliori incisori laser grazie a questo coupon

Se siete amanti del fai da te, o magari siete artigiani che lavorano legno, pelle o metallo e vogliono poter incidere disegni e scritte con estrema facilità, ecco tre offerte che fanno al caso vostro.

Partiamo dalla SCULPFUN S30 Pro Max, una macchina che consuma 120 Watt e ha un laser da 20 Watt in grado di incidere svariati materiali tra cui legno, cartone, plastica, pelle, alluminio, acciaio inox 304, ceramica e pietra, ma può anche tagliare pannelli di legno da 15 mm e altri materiali come cartone, tessuto, bambù, pelle e alcuni pannelli di plastica, il che significa che oltre per scritte e disegni, si può usare anche per costruire oggetti da assemblare a mano.

Tra le sue principali caratteristiche il supporto al sistema sistema chiamato Air Assist che promette incisioni e tagli più puliti, ed è molto precisa perché il margine di errore è di soli 0,005 millimetri. Per quanto riguarda l’area di incisione del taglio è particolarmente ampia (410 x 400 millimetri) e si può controllare sia tramite Bluetooth, sia collegandola ad un Mac o un computer Windows tramite USB.

Pesa intorno ai 7,5 chili quindi è piuttosto stabile e come dicevamo è una buona soluzione per poter personalizzare oggetti di svariati materiali, come dimostrano alcune delle immagini di esempio che abbiamo allegato in questo articolo.

La promozione

Grazie al codice sconto GB20OFF da inserire al momento dell’acquisto la pagherete solo 679 dollari, con uno sconto di 20 dollari.

Ortur Laser Master 3

Ortur Laser Master 3 è il secondo degli incisori laser che vi proponiamo int sconto. Anche in questo caso siamo di fronte ad una delle migliori macchine per incisione in grado di raggiungere fino a 20.000 mm/min, con una forte potenza di taglio fino a 10W, senza rinunciare ad una incisione davvero silenziosa.

Tra le altre, permette di incidere il legno, il metallo, perfino la pelle e l’acrilico. Gode di un sistema di protezione che lo rende molto sicuro, e che blocca il laser nel caso in cui vi sia un qualche malfunzionamento, creato anche da fattori esterni. Propone anche un pulsante di stop in bella vista, da premere per qualsiasi evenienza, così da bloccare il laser immediatamente.

Ortur Laser Master 3 ha dimensioni di 58 x 55 x 15 cm, ed è fatta per il 70% in alluminio, dunque molto stabile e resistente nel tempo.

Lo sconto

Anche in questo caso lo sconto è di 20 dollari grazie al codice GB20OFF: il coupon abbatte il prezzo a 529 dollari.

Longer Laser B1

Ultima, ma non per importanza, la Longer Laser B1, capace di tagliare pannelli in legno, acrilico e acciaio anche in una sola passata, e realizzare incisioni mai viste prima.

Questa macchina usa una particolare di tecnologia al laser che gli consente di aumentare la profondità di taglio del 20% rispetto ad altre macchine di pari potenza. Usa infatti un laser da 20 Watt che gli consente di tagliare in una sola passata tavole in legno di pino da 15 millimetri, in acrilico da 8 millimetri, ma anche fogli in acciaio inossidabile da 0,15 millimetri.

Per quanto riguarda l’area di lavoro, interessante soprattutto per le incisioni, l’utente ha a disposizione un piano da 45 x 44 centimetri, e c’è una nuova scheda madre da 32 bit che offre una velocità di lavorazione pari a 30 metri al minuto, ovvero fino a 4 volte in più rispetto ad altre macchine con cui può essere paragonata.

Costruita con un telaio in alluminio, robusto e leggero allo stesso tempo, può acquisire i progetti in formato JPG, PNG, BMP, GIF, SVG e diversi altri importabili via cavo USB, WiFi, tramite app oppure direttamente da una scheda microSD, e si controlla anche in offline tramite lo schermo touch da 3,5 pollici.

La promozione

Stessa promozione delle altre due: 20 dollari di sconto grazie al codice sconto GB20OFF, che porta il prezzo a 779 dollari.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.