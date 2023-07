Prime Day, iPhone 14 Pro 128 GB in sconto del 20% e risparmio di 270 €

Se volete comprare un iPhone 14 Pro, in occasione del Prime Day avete la possibilità di portare a casa buonissimi affari.

Il migliore a nostro giudizio per quanto riguarda il risparmio è quello che Amazon presenta su iPhone 14 Pro da 128 GB coloro oro che scende a 1069, il 20% in meno del prezzo ufficiale e anche il prezzo migliore di sempre per Amazon. Ma in sconto ci sono anche altri modelli, benchè gli sconti non siano così alti.

iPhone 14 Pro, lo ricordiamo, è il prodotto top di level di Apple per l’anno 2022/2023 nel campo della telefonia. Questi telefoni non sono molto diversi da iPhone 13 Pro, ma aggiungono un processore nuovo e alcune funzioni come il rilevamento incidenti. Sopratutto cambia il sensore che è da 48 megapixel (risoluzione sfruttata per migliorare lo scatto che resta in JPEG a 12 megapixel) e arriva Dynamic Island, il nuovo notch interattivo.

Qui di seguito le specifiche:

Dsplay Super Retina XDR da 6,1″ always-on con ProMotion

Dynamic Island, un modo mai visto per interagire con iPhone

Fotocamera principale da 48MP: risoluzione fino a 4 volte più alta

Modalità Cinema: ora con Dolby Vision 4K fino a 30 fps

Modalità Azione per riprese stabili e senza sbalzi

Rilevamento incidenti: una tecnologia salvavita che chiama i soccorsi se tu non puoi

Una batteria che dura tutto il giorno e ti dà fino a 23 ore di riproduzione video

A16 Bionic. Il più evoluto chip per smartphone. Reti cellulari 5G ultrarapide

Ceramic Shield e resistenza all’acqua per una robustezza all’avanguardia nel settore

iOS 16 ti dà ancora più modi per comunicare e condividere, e per rendere il tuo iPhone ancora più tuo

Ecco le offerte già partite:

