In India arriva lo stop a Starlink di Elon Musk

Starlink di Elon Musk non sta ricevendo un’accoglienza calorosa in India. Il governo locale, infatti, avrebbe imposto lo stop ai sistemi di internet satellitari del colosso.

Secondo quanto riferito da Reuters, infatti, il governo indiano ha intimato a Starlink di interrompere immediatamente il servizio Internet satellitare all’interno del Paese, almeno fino a quando non avrà ottenuto una licenza per poter operare legittimamente. La divisione SpaceX si è registrata come azienda in India il 1° novembre scorso e ha iniziato i preordini, anche se ad oggi non ha ancora ottenuto le autorizzazioni necessarie per erogare il servizio. Le autorità hanno anche scoraggiato i potenziali clienti dall’iscrizione al servizio in questa fase.

Al momento la società di Elon Musk non ha ritenuto di commentare l’accaduto, e il debutto di Starlink in India non ha ancora una data ufficiale di rilascio, anche se punta a 200.000 connessioni nel Paese entro la fine del 2022. Al 1° novembre, però, c’erano oltre 5.000 preordini per il servizio.

Starlink, ricordiamo, è attualmente disponibile in 21 paesi in fase di beta test per lo più pubblici. Tuttavia SpaceX ha un incentivo particolarmente forte a servire anche il territorio indiano il prima possibile. Il perché è presto detto: l’India ha una popolazione rurale molto numerosa di oltre 898 milioni di persone, secondo i dati della Banca Mondiale. Per questo é un mercato primario per la banda larga satellitare e il team di Starlink spera che l’80% dei dispositivi venduti in India entro la fine del 2022 serviranno anche le aree rurali.

Al momento, tuttavia, è chiaro che il governo indiano non condivide lo stesso entusiasmo. Negli scorsi giorni sono state avvistate le prime installazioni di antenne satellitari di Starlink nelle stazioni di ricarica Tesla Supercharger.

