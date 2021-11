Apple Mac Upgrade Program per aziende, per avere un Mac sempre nuovo

Fin da quando esiste iPhone Upgrade Program diversi analisti hanno previsto l’arrivo di un abbonamento anche per i Mac: ora è una possibilità concreta per le aziende statunitensi grazie a Mac Upgrade Program. Apple ha introdotto questa possibilità in USA in collaborazione con il partner finanziario CIT.

Invece dell’acquisto con Mac Upgrade Program si possono ottenere MacBook Air, MacBook Pro da 13 e 14 pollici e anche il più potente MacBook Pro 16” pagando una piccola rata mensile per ogni singola macchina, a partire da solamente 30 dollari al mese, circa 26 euro al cambio odierno. Nel momento in cui scriviamo non sono proposti Mac desktop con questa formula.

Il costo mensile è pari al 3% del prezzo di listino del computer. Così per i nuovi MacBook Pro 2021 di ultima generazione da 14 pollici il costo della rata mensile è di 60 dollari (circa 52 euro), mentre per il modello da 16 pollici è di 75 dollari, quindi circa 65 euro.

Le aziende statunitensi interessate possono richiedere Mac Upgrade Program a partire dal sito CIT: se la domanda ottiene l’approvazione Apple gestisce direttamente la pratica invia i Mac richiesti. Il programma risulta molto simile a iPhone Upgrade Program, l’abbonamento per utenti finali che permette di ottenere un nuovo iPhone pagando una piccola rata mensile, sempre con inclusa la possibilità di rinnovare il modello e di proseguire il pagamento delle rate mensili.

Al momento il nuovo Mac Upgrade Program non è disponibile per consumatori e utenti finali, presumibilmente anche perché il computer viene rinnovato con meno frequenza rispetto allo smartphone. Mentre scriviamo non è dato sapere se Mac Upgrade Program sarà reso disponibile anche in Italia, in ogni caso nel nostro Paese esistono già soluzioni molto simili proposte dai principali Apple Premium Reselle nazionali, tra cui segnaliamo le proposte di Juice con la formula JuiceEvolution.