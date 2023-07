Indiana Jones ritorna giovane con l’intelligenza artificiale AI

Per fare apparire Harrison Ford più giovane nell’ultimo film Indiana Jones e il Quadrante del destino, è stata sfruttata l’intelligenza artificiale AI, un compito non troppo complesso secondo il sito Inverse. Più complesso è stato farlo per Mads Mikkelsen, l’attore che interpreta Jürgen Voller, perché all’ VFX supervisor – Andrew Whitehurst – era stato chiesto di non far sembrare il cattivo di turno eccessivamente giovane.

Mads Mikkelsen si è sempre distinto per l’interpretazione di cattivi in film della Marvell, nel terzo capitolo della saga spin-off di Harry Potter e per il cattivo principale nel 21° film di James Bond, Casino Royale diretto da Martin Campbell. In Indiana Jones e il quadrante del destino la richiesta era di farlo sembrare una figura “diabolica” nelle scene iniziali nelle quale si vede un giovane Harrison Ford combattere i nazisti negli anni ’40.

La possibilità di ringiovanire il volto è solo una tra quelle offerte dallo strumento FaceSwap creato da Industrail Light and Magic. Semplificando, il trucco consiste nel selezionare la parte del volto di proprio interesse, impostare i parametri per decidere la tipologia delle modifiche (di cui tenere conto in ogni scena in cui appare la specifica parte del volto), e lasciare fare all’intelligenza artificiale che è in grado di elaborare e restituisce la scena con le modifiche richieste.

In passato erano necessari due giorni di lavoro per 5 secondi di girato per la necessità di mappare i punti del volto, tenere conto degli spostamenti, di sorrisi e di altre espressioni; ora è possibile ottenere le modifiche anche in pochi minuti.

L’AI che si occupa del lavoro si chiama Fran (acronimo che sta per Face re-aging network, più o meno “Rete per l’anti-aging dei volti”) ed è stata presentata da Disney nel 2022, con ovvi vantaggi in termini di risparmio e ottimizzazione.

L’IA è stata addestrata generando migliaia di volti, per far “comprendere” al sistema di machine learning come invecchiare o ringiovanire le facce, con risultati che hanno dell’incredibile, pensando solo al tempo che simili risultati avrebbero richiesto solo pochi anni addietro.

Per ringiovanire Indiana Jones – Harrison Ford sono state sfruttate tutte le riprese e i materiali dei film precedenti, unitamente agli strumenti sviluppati da Industrial Light and Magic, inclusi quelli di ultima generazione basati su apprendimento automatico.

