Anticipo Black Friday Insta360 sconti e regali per gimbal e action cam

Insta360 X3

La prima cam in sconto è X3, che punta ai social. Con il nuovo sensore da 1/2″ e il monitor touchscreen da 2,29″, Insta360 X3 diveta una videocamera tascabile più potente. Gira video a 360° in 5,7K con Active HDR e l’effetto Selfie Stick Invisibile, oppure fotografie da ben 72MP con ricchi dettagli.

Insta360 X3 può essere è anche usata come action cam standard, in modalità obiettivo singolo ultra-wide in 4K.

Il suo listino è di 539 euro, ma al momento si acquista a 485 euro, con un risparmio di 54 euro.

Oltre al modello standalone sono presenti diversi kit che includono in omaggio un selfie stick invisibile da 114 cm, protezioni per lenti adesive o una Batteria extra.

Insta360 GO 3

Altra cam in sconto è la Insta360 GO 3. La videocamera è più piccola di un pollice e pesa solo 35 g. Il corpo magnetico permette di montarla ovunque e di riprendere da angolazioni uniche e creative.

Il nuovo Action Pod, poi, trasforma la GO 3 in una action cam ancora più versatile. Il touchscreen orientabile permette di controllare la videocamera e vedere l’anteprima delle riprese da remoto anche quando la GO 3 è installata in punti difficili da raggiungere. Quando si è a corto di energia, la GO 3 può essere montata nel Pod per continuare a registrare fino a 170 minuti.

Registrare in movimento è semplice: basta premere un pulsante e attivare QuickCapture. Il design ultra-leggero permette di portarla ovunque si vada e di ottenere riprese in 2,7K da ogni prospettiva, perfette per essere condivise sui profili social.

Il suo listino è di 479 euro ma al momento si acquista a 455 euro, con un risparmio di 24 euro.

Lo Standalone della GO 3 e diversi kit di includono in omaggio la protezione per le lenti o un Astuccio Portatile.

Insta360 flow

In sconto anche il gimbal InstaFlow360 per smartphone.

Si tratta di un dispositivo tutto in uno per la videografia da smartphone che combina uno stabilizzatore a 3 assi con un sistema di tracciamento alimentato dall’AI. Oltre alle sue capacità di stabilizzazione e tracciamento, Flow è dotato di un selfie stick, di un treppiede e di una batteria integrata.

Insta360 Flow offre molti strumenti di ripresa integrati in un solo dispositivo, tra cui un’asta di estensione da 215 mm, un treppiede che si estende dal manico e una batteria da 2900mAh che può caricare lo smartphone durante la registrazione. Ancora, è dotato di un morsetto magnetico, oltre alla funzione SmartWheel di Flow. Si tratta di una rotella che consente di passare tra quattro modalità principali: Auto, Follow, Pan Follow e FPV. La modalità Auto regola automaticamente le impostazioni dello stabilizzatore in base ai movimenti dell’utente, mentre la modalità FPV simula i movimenti simili a quelli di un drone FPV.

Anziché 169 euro si acquista a 148 euro, con un risparmio di 21 euro.

Insta360 One RS

Si tratta di un’action cam piuttosto particolare, perché propone lenti intercambiabili.

Grazie al design modulare composto da tre parti – batteria, Nucleo e tre obiettivi sostituibili – Insta360 One RS si trasforma senza sforzo da una videocamera a 360° a una tradizionale action cam.

Un nuovo obiettivo Boost 4K ad alte prestazioni, con un sensore di immagine da 1/2” e 48 MP di risoluzione, offre video e foto grandangolari dettagliati, mentre il nuovo Nucleo di calcolo ONE RS offre una stabilizzazione integrata mogliorata, audio più pulito e altro ancora.

In questo caso lo sconto dal listino originale è di 143 euro e si acquista a 426 euro, anziché 569 euro.

Oltre alla versione standalone della camera sono presenti diversi kit in sconto, che includono un selfie stick invisibile da 114 cm o un Astuccio Portatile.

Insta360 One X2

Questa videocamera tascabile è un aggiornamento del modello X di quattro anni fa, enormemente potenziato sotto più punti di vista, tra cui soprattutto nel livello di stabilizzazione, nella risoluzione video (siamo a 5.7K adesso) e nell’impermeabilità senza cover fissata a IPX8. Ci sono anche lo schermo touch incorporato e una gamma di funzioni di editing basate sull’Intelligenza Artificiale. Ma andiamo con ordine.

Diciamo innanzitutto che si tratta di un dispositivo con un concentrato di prestazioni che lo rendono adatto a tutti, dai creativi, agli amanti dell’avventura, agli atleti.

In questo caso il prezzo passa da 489 euro a 342 euro.