Focusrite Vocaster, il set perfetto per il podcast esiste ed è in sconto

Se siete un podcaster o ambite a diventarlo c’è un’ottima offerta per voi su Amazon: le schede di acquisizione audio Vocaster di Focusrite in sconto del 35%.

L’azienda non ha bisogno di presentazioni. Con le sue Scarlett da tempo rappresenta un riferimento nel campo delle interfacce per chi cerca prodotti di buona qualità ad un giusto prezzo. In questo caso in promozione ci sono, appunto, le Vocaster che nascono appositamente per la registrazione di podcast. Lo si nota prima di tutto dalla stile, più raffinato di quello stile “autocostruito” delle Scarlett, manopole più facili da gestire e in in posizione più comoda.

Queste schede non hanno ingressi chitarra o combi (audio e potenza). In compenso la Vocaster permette di regolare la tonalità della voce in registrazione in maniera automatica. C’è anche un sistema, molto interessante, di livello automatico dei microfoni in ingresso che elimina quasi del tutto la necessità di gestire questa funzione manualmente.

Altrettanto interessante il jack di ingresso per interviste al telefono con la possibilità di registrare la voce dell’ospite insieme a quella che arriva dal microfono connesso all’interfaccia via XLR; il mix arriva direttamente al computer per la registrazione. Non manca neppure l’interfaccia Bluetooth.

I videocaster che vogliono anche filmarsi, trovano un’uscita ad hoc per la videocamera o fotocamera. In questo modo l’audio mixato arriva direttamente al dispositivo di ripresa.

Vediamo qui di seguito alcune altre funzioni

Guadagno fino a 70 db

Phantom +48V

Muto separato per conduttore e ospite

Telephone and camera connection

audio monitor

Output stereo 6.3 mm

Un jack TRRs 3.5 mm

Una camera output da 3.5 mm

Connettore USB-C

Viene anche offerto un pacchetto software che include una serie di applicazioni per podcasting in uso gratuito (Hindenburg LITE) oppure per un periodo limitato di tempo. Questi ultimi sono: Hindenburg PRO 6 mesi, aCast 6 mesi versione Influencer Plan, SquadCast Pro 3 mesi con versione per Video in prova, Ampify Studio Premium 6 mesi

Le interfaccia audio in offerta su Amazon sono in tre versioni