Black Friday, il mouse Razer DeathAdder V2 a solo 50,99 €.

Un mouse per il gioco in sconto per il Black Friday, ecco qui l’occasione il Razer DeathAdder V2 a solo 50,99 €.

Stiamo parlando del mouse Razer più venduto che ha recentemente cambiato il design re adattato la sua ergonomia ora perfetta sia per gli utenti che prediligono la presa con tutto il palmo sia per quelli che adottano uno stile “ad artiglio”, riducendo lo stress sulle mani ed eliminando gli inutili punti di trascinamento delle dita.

Il mouse è infatti dotato di un nuovo rivestimento resistente al sudore e impugnature laterali gommate che promettono un migliore controllo. La rotellina è anche regolata e dentellata per scorrere con una resistenza minima, il tutto in un design elegante e leggero dal peso di appena 82 grammi.

L’anima pulsante di DeathAdder V2 è il Razer Focus+ Optical Sensor, potenziato con nuove funzionalità intelligenti. Grazie infatti a Smart Tracking, Asymmetric Cut-off e Motion Sync, questo sensore lo rende un mouse da gioco altamente preciso, caratteristica fondamentale quando una mira perfetta a livello di pixel è in grado di fare la differenza tra vittoria o sconfitta.

Inoltre il DeathAdder V2 è dotato degli Optical Mouse Switch di Razer, che hanno un ciclo di vita di 70 milioni di attuazioni e abilitano un’attuazione basata su raggi infrarossi, eliminando il rischio di doppi clic involontari.

Il Razer DeathAdder V2 è inoltre dotato di 8 pulsanti programmabili tramite Razer Synapse 3, per poter accedere rapidamente a macro e funzioni secondarie con Razer HyperShift. Dispone inoltre dell’Advanced On-board Memory, con spazio per salvare fino a 5 profili sul mouse, gode del supporto per Razer Chroma RGB ed è inoltre accompagnato dal cavo Razer Speedflex.

Razer Deathadder V2 costerebbe 80 euro, si trova a prezzi più bassi ma oggi in occasione del Black Friday lo pagate solo 50,99 €