Instagram rilascia Canali Broadcast in Italia e nel mondo

Meta porterà i Canali Broadcast su tutte le sue piattaforme: dopo WhatsApp arrivano in Instagram in tutto il mondo per inviare messaggi da uno a molti. Nei piani di Meta la funzione è destinata ad approdare nel tempo anche in Facebook e Messenger.

La funzione è molto simile a quella ben nota e apprezzata di Telegram. Invece di comunicare uno a uno come nei messaggi diretti o tra più utenti con le chat di gruppo, con i Canali Broadcast i creatori possono interagire con i propri follower in modo più approfondito su argomenti e contenuti specifici.

Nei Canali Broadcast solo il creatore può pubblicare messaggi di testo, immagini, foto, video e clip audio.

Questi messaggi e post vengono inviati a tutti i follower che possono leggere e consultare i contenuti, inserire reazioni, partecipare a sondaggi e votazioni, ma non possono rispondere né commentare direttamente il post. In questo modo è possibile seguire il flusso dei post e degli aggiornamenti senza distrazioni.

L’annuncio di inizio rilascio nel mondo dei Canali Broadcast su Instagram arriva direttamente da Mark Zuckerberg. Negli USA la funzione è in fase di test dal mese di febbraio e lo stesso Zuckerberg annuncia la novità proporlo tramite il suo canale.

Secondo il social la funzione ha già avuto successo in USA: i creatori l’hanno impiegata per condividere dietro le quinte, chiedere il parere di utenti e follower con i sondaggi, oltre che per pubblicare aggiornamenti quotidiani.

Insieme ai canali arrivano alcuni strumenti pensati per creatori, come la possibilità di impostare data e ora di scadenza del canale, la possibilità di condividere un link o un’anteprima nelle Storie per invogliare i follower a iscriversi. Lo sviluppatore è già al lavoro per introdurre al più presto nuovi strumenti.

Tra questi le domande per raccogliere pareri e risposte dei follower e una scheda tab dedicata nella casella di posta per accedere al volo ai Canali Broadcast a cui si è iscritti, utile anche per scoprine di nuovi. In arrivo anche la possibilità di aggiungere un moderatore per gestire membri, messaggi e contenuti.

Come già avvenuto in USA i primi Canali Broadcast sono aperti da volti noti e celebrità: in Italia ci sono già Fedez e Chiara Ferragni, Trash Italiano e Alessia Lanza.

Meta e Instagram stanno anche lavorando al concorrente di Twitter.