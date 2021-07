Instagram lavora al widget per passare da un account all’altro

Non è insolito disporre di più account su Instagram. Anzi, spesso ne si utilizza uno personale e uno per il lavoro, così da poter avere un target diverso, potendo scegliere di pubblicare contenuti differenti, a seconda del target di riferimento. E così, Instagram sta cercando di rendere più facile il passaggio dall’uno all’altro account, lavorando ad un widget apposito.

In una serie di nuovi screenshot dello sviluppatore Alessandro Paluzzi, sembra che Instagram si stia rivolgendo ai nuovi widget Apple per semplificare la gestione di più account. Paluzzi ha pubblicato screenshot di un nuovo widget “Account multipli” che renderebbe più facile accedere all’account desiderato senza doverlo modificare dall’interno dell’app.

Sembra che l’azienda stia testando più versioni del widget. Uno mostrerebbe semplicemente l’immagine del profilo e il nome utente dell’account, mentre altri offrono alcune funzionalità aggiuntive. Una delle versioni, infatti, oltre a mostrare l’immagine del profilo e il nome utente, offre anche la possibilità di inviare un messaggio a un altro utente. Un altro ancora mostra il collegamento per andare direttamente alla fotocamera.

Naturalmente, queste funzionalità sono ancora in fase di sviluppo, quindi al momento non è chiaro se verranno mai rilasciate al pubblico. Inoltre, anche se dovessero vedere luce, potrebbero subire modifiche, sia in termini di design, che di funzionalità. Tuttavia, è bello pensare che Instagram stia abbracciando i widget di Apple in modi nuovi, soprattutto risultando più versatili.

Apple ha originariamente introdotto i suoi nuovi widget come parte di iOS 14 nel 2020, innescando una nuova rivoluzione, che sembra si sta facendo strada anche su Android 12.

A questo indirizzo spieghiamo come aggiungere widget su iOS 14, mentre a questo indirizzo potete dare uno sguardo ai primi widget che sono stati rilasciati su iPhone e iPad, anche se ormai sono davvero tanti gli sviluppatori che li utilizzano in modo originale, come ad esempio sta cercando di fare proprio Instagram.