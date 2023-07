Instagram Live Activities, per caricare post da iPhone con l’app chiusa

Moltissime app per iOS hanno aggiunto il supporto alle Live Activities dal rilascio di iOS 16 dello scorso anno. Con questa funzione, le app possono mostrare informazioni utili in tempo reale direttamente dalla schermata di blocco o dalla Dynamic Island di iPhone 14 Pro. Adesso, pare che anche Instagram stia approfittando di questa funzionalità per mostrare l’avanzamento del caricamento in background agli utenti quando chiudono l’app.

Come segnalato dal lettore di 9to5Mac, l’app di Instagram mostra ora le Live Activities quando si chiude l’app durante il caricamento di una nuova foto o di un video. In questo modo, l’utente potrà essere certo che il caricamento sia avvenuto correttamente senza dover aprire di nuovo l’app di Instagram per controllare, dopo averla chiusa.

Naturalmente, le Live Activities di Instagram funzionano sia sulla schermata di blocco che sulla Dynamic Island. Gli utenti possono vedere una piccola anteprima del contenuto in fase di caricamento, oltre all’avanzamento del caricamento stesso.

Sfortunatamente, sembra che questa funzionalità sia disponibile solo per un numero molto limitato di utenti al momento. Instagram deve ancora annunciare ufficialmente il supporto alle Live Activities, quindi è verosimile che l’azienda stia testando la funzione prima di renderla disponibile a tutti. Il modo migliore per assicurarsi di avere accesso alla nuova funzionalità il prima possibile è mantenere l’app di Instagram aggiornata.

Non solo Instagram

All’inizio di quest’anno, anche Uber ha aggiornato la sua app principale e Uber Eats con il supporto alle Live Activities. Molti altri sviluppatori hanno fatto lo stesso. Secondo diverse voci, l’iPhone 15 porterà la Dynamic Island a tutta la gamma, il che renderà questa funzione ancora più popolare tra gli utenti e ancor più appetibile per gli sviluppatori.

Peraltro, vale la pena notare che con iPadOS 17, le Live Activities arriveranno anche sulla schermata di blocco di iPad.

Per tutte le novità di iOS 17 il link da seguire è direttamente questo.