Su Apple TV+ arriva anche Glenn Close

Il volto di Glenn Close sarà presto sul servizio di televisione in streaming Apple TV+ : la star di Hollywood approderà sulla piattaforma tv streaming di Apple diventando protagonista della seconda stagione della serie tv “Teheran”.

Glenn Close su Apple TV+ interpretaerà Marjan Montazeri, una donna britannica che vive a Teheran. L’attrice e produttrice cinematografica, otto volte candidata agli Oscar senza aver mai ottenuto l’ambita statuetta, si è dichiarata alla stampa specializzata in showbusiness una fan della serie tv di spionaggio e aveva espresso il proprio interesse per leggere il ruolo che era stato scritto per lei.

Teheran racconta la storia dell’agente del Mossad Tamar Rabinyan (Niv Sultan) che, sotto copertura, si occupa di una missione pericolosa nella capitale dell’Iran, una missione che metterà in pericolo la sua vita e quella delle persone che la circondano.

Teheran, come riportato dalla pubblicazione specializzata in show business Deadline, è prodotto da Donna Productions e Shula Spiegel Productions, in associazione con Paper Plane Production, con la partecipazione di Cineflix Rights e Cosmote TV, e distribuito da Cineflix Rights.

