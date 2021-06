Twitter ora condivide i post con le Storie di Instagram

Per gli utenti che usano iPhone non ci sarà più bisogno di screenshot per postare da Twitter nelle storie di Instagram. Alla fine del 2020, Twitter ha iniziato a testare una funzionalità che permetteva di utilizzare il foglio di condivisione iOS per aggiungere tweet alle storie di Instagram. Ora, a distanza di sei mesi dall’inizio della prova, il social network sta implementando questo strumento per tutti gli utenti dell’app Twitter su iPhone.

Per accedervi sarà sufficiente toccare l’icona di condivisione di Twitter per iPhone, che si trova sotto ogni tweet, quindi toccando l’opzione Storie di Instagram nella parte inferiore del menu che viene visualizzato.

Nell’attuale iterazione della funzione, i tweet che si condividono su Instagram finiscono come elementi non interattivi nelle proprie Storie su Instagram e non si può toccarne una per vederla nel suo contesto originale su Twitter. Quindi la funzione non fa molto altro che riportare le persone su Twitter, ma rende i tweet più leggibili nella loro forma finale di Storie.

Come già anticipato, questo nuovo meccanismo significa anche che l’utente potrà evitare di intasare il rullino fotografico con schermate catturate per portarsi i post di Twitter sulle Storie di Instagram.

Ricordiamo che tra gli aggiornamenti di Twitter imminente vi è quello dei Super Follows. Inoltre, per gli aggiornamenti già disponibili, ricordiamo che dalla prima settimana di maggio Twitter visualizza immagini più grandi su iPhone e Android, a marzo invece il social ha compiuto 15 anni.

All'inizio di giugno Twitter ha anche introdotto il suo primo servizio in abbonamento, per il momento solo in Australia e Canada che permette agli utenti di ottenere funzioni esclusive dietro abbonamento mensile: ne abbiamo parlato in questo articolo.