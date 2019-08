Installazione Apple Arcade, ecco quanto è facile configurarlo e giocarci

Il lancio di Apple Arcade è previsto in concomitanza con il rilascio di iOS 13 e offrirà agli abbonati l’accesso ad una varietà di giochi in cambio di una tariffa mensile, che dovrebbe essere di 4,99 dollari, o 5,49 euro. Alcuni dipendenti Apple stanno già testando il servizio, mentre la redazione di 9to5mac ha pubblicato le schermate del servizio su Mac. Ecco quanto è facile configurarlo e iniziare a giocare, grazie alla perfetta integrazione su Mac App Store.

Sul Mac con l’ultima versione beta di macOS Catalina, Apple Arcade funziona come una scheda all’interno del Mac App Store, completa di un pulsante “Provalo gratuitamente” nella parte superiore, e grazie al quale l’utente beneficiare di un mese gratis per il servizio, un po’ come accadeva con Netflix, o con molte altre piattaforme di servizi in abbonamento.

Dopo aver fatto clic sul pulsante per la prova gratuita, gli utenti dovranno inserire la password dell’ID Apple per confermare l’accettazione dell’abbonamento, quindi potranno iniziare a scaricare i giochi dalla piattaforma.

I download, spiega la redazione, avvengono in modo simile alle altre app disponibili nel Mac App Store, con i pulsanti “Ottieni” per ciascuna scheda che avvia subito l’installazione, nonché le anteprime e schermate video che daranno subito un’idea di cosa si sta scaricando. Le dimensioni dei file variano ampiamente a seconda del gioco, con titoli importanti come Hot Lava che richiedono oltre il gigabyte di spazio di archiviazione.

I testi condotti internamente da Apple, quasi certamente gode di un parco giochi molto limitato, che verrà aggiornato prima del lancio di Apple Arcade, che secondo Apple dovrebbe contenere oltre 100 giochi. Tra i titoli più attesi in queste settimane si è fatto avanti il quinto capitolo di Shantae, platofm bidimensionale che piacerà certamente agli amanti della old school.