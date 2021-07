Intel NUC 11 Extreme Kit è un PC modulare per il gaming

Intel ha annunciato oggi Intel NUC 11 Extreme Kit (nome in codice “Beast Canyon”), un PC desktop indicato come altamente modulare, pensato per il gaming, lo streaming e per registrare. L’Intel NUC 11 Extreme Kit offre dotato processori Intel Core di undicesima generazione, il supporto per schede grafiche dedicate full-size e una gamma completa di porte I/O.

Il produttore evidenzia la presenza di CPU Intel Core i9 di undicesima generazione con 8 core, 16 thread e frequenza fino a 5,0 GHz; questi kit sono ad ogni ,odo disponibili anche con processore Intel Core i7 di 11° generazione con moltiplicatore sbloccato.

Tra le pecularità più interessamti: due porte Thunderbolt 4, Intel Wi-Fi 6E, una porta Ethernet Intel da 2,5 gigabit e l’alimentatore interno da 650 watt. È possibile personalizare la macchinacon GPU full-size dedicata, fino a 64 gigabyte di memoria dual-channel ed varie opzioni di archiviazione grazie a quattro slot M.2.

La parte superiore del case semplifica l’aggiornamento. All’interno sono presenti tre ventole (“grandi e silenziose”) da 92 mm. I gamer apprezzeranno l’lluminazione RGB sotto il telaio e logo anteriore RGB personalizzabili.

I nuovi Intel NUC 11 Extreme Kit saranno disponibili a partire dal terzo trimestre del 2021, con ulteriore disponibilità entro la fine di quest’anno. I prezzi di listino negli USA partono da $1.150 per i kit con Intel Core i7 e $1.350 per i kit con Intel Core i9.