Le plugin di Adobe XD indispensabili.

Cosa sono le plugin Adobe XD?

Adobe XD è ormai il software di riferimento per UI/UX designer e creativi di mezzo mondo. La sua potenza non è data esclusivamente dalle sue funzioni “native”, come il ripeti griglia o le animazioni automatiche, ma anche da una serie di plug in sviluppate da terze parti.

Le plugin per Adobe XD riescono infatti ad integrare XD con funzionalità extra e permettono agli utenti di risparmiare molto tempo nel loro lavoro.

Vediamo come attivare le plugin, come cercare ed installare le plugin…ma, soprattutto, quali sono le plugin per Adobe Xd indispensabili.

Attenzione: sebbene tutte le plugin di Adobe XD possono essere installate gratuitamente alcune possono richiedere pagamenti e sottoscrizioni per lo sblocco delle funzionalità più avanzate.

Dove si trovano le plugin di Adobe XD

Nell’interfaccia di Adobe XD scendete nella parte inferiore sinistra dello schermo e troverete l’icona a forma di mattoncino lego. In alternativa usate pure le scorciatoie:

CMD+SHIFT+P su Mac, CTRL+SHIFT+P su Pc.

In questa schermata sarà possibile fare due cose, gestire le plugin correntemente installate (e quindi rimuoverle se nel caso) oppure cercare nuove plugin per adobe xd da installare

Adobe XD ti permette di sfogliare le plugin in base alle occasioni d’uso. Troverai plugin che hanno come scopo quello di migliorare l’integrazione tra XD ed altri software e servizi (come Slack, Google Drive o Dropbox) oppure plugin che servono a verificare i propri progetti o esportarli nei formati che più preferiamo (come Web Export).

Le plugin indispensabili dentro Adobe XD

Distinguiamo in diverse categorie le plugin indispensabili.

Creative e di progettazione: UnDraw Humaaans Illustration Icons 4 Design Pexels

Integrazioni e flusso di lavoro Google sheets Dropbox Slack

Output e condivisione WebExport Anima



Quando i vostri progetti devono essere arricchiti di icone, illustrazioni e fotografie (rigorosamente royalty free) le plugin unDraw, Humaaan, Icons 4 Design e Pexels fanno al caso tuo. Queste plugin di adobe xd sono gratuite; grazie al campo di ricerca è possibile trovare illustrazioni vettoriali , icone e foto in una manciata di secondi. Rientrano a pieno titolo tra le plugin Adobe xd indispensabili perchè ti permettono di inserire elementi creativi senza uscire dal programma.

Tra le plugin indispensabili sul fronte delle integrazioni quelle per dropbox e slack sono utilissime quando comunemente fai leva su queste app per il tuo flusso di lavoro. In particolare, la plugin di Slack ti permette di condividere da dentro XD il tuo progetto direttamente su un canale Slack con colleghi e/o clienti.

Una menzione particolare tra le plugin indispensabili, e spesso ignorate, è sicuramente quella per google sheets. Questa plugin ti permette di collegare uno spreadsheet di google con una griglia di ripetizione dentro adobe xd e di popolarla automaticamente attingendo ai dati aggiornati sul cloud di google.

Facciamo un esempio:

Stai realizzando un catalogo per un e commerce con XD, o magari un feed di prova per un cliente…con le opzioni di ripetizioni griglia puoi creare il layout e con google sheet puoi andarla a riempire con tutte le info (magari scritte da un collega) come prezzo, nome del prodotto, didascalie…e perchè no..immagini di prodotto!

Nella categoria Output e condivisione tra le plugin indispensabili vanno citate Web Export ed Anima. Entrambe vi garantiscono la possibilità di esportare i vostri prototipi XD completi di assets e codice html e css perfettamente funzionanti. Queste plugin rappresentano una svolta se lavori a stretto contatto con sviluppatori web, o magari sei già uno sviluppatore web e vuoi trasformare rapidamente il tuo layout grafico in una pagina web!

Plugin di Adobe XD per l’accessibilità

Se sei un UI/UX designer il tema dell’accessibilità dei tuoi prototipi deve restare sempre centrale nella tua attività. Un buon esempio di interfaccia utente e di user experience è quello che permette al più grande numero di utenti di svolgere con facilità le azioni per cui il tuo progetto è in essere. Combinazioni di colore inappropriate per chi soffre di daltonismo, ad esempio, pregiudicano l’usabilità del tuo lavoro. Anche la dimensione del font, la presenza o meno di un contrasto marcato tra il testo e lo sfondo, sono ulteriori elementi che potrebbero creare delle frizioni al tuo utente. Per fare un controllo dell’accessibilità del tuo prototipo in Adobe XD ti consigliamo una delle primissime plugin sviluppate per XD: Stark.

Alcune funzioni sono gratuite altre richiedono un upgrade dopo la sottoscrizione ad un abbonamento.

Conclusioni

Le plugin di Adobe XD ti permettono di avere a portata di mano una serie di funzionalità utili senza dover ricorrere a soluzioni esterne. Sono sviluppate da terze parti e come tali, a volte, prevedono il ricorso a forme di sottoscrizioni a pagamento (sebbene la maggioranza di quelle indispensabili citate nell’articolo siano gratuite). Per gestire (aggiornare, disinstallare o installare) le plugin passate pure per la schermata “plug in” di Adobe Xd.

Se siete alla ricerca di corsi su Adobe XD PER OTTIMIZZARE I FLUSSI DI LAVORO E PER IMPARARE I TRUCCHI DEL MESTIERE DIRETTAMENTE DA UN DOCENTE PROFESISONISTA guardate il nostro percorso ad hoc al sito https://www.espero.it/corsi-adobe/corso-xd/.