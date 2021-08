iOS 15/iPadOS 15, Apple ha attivato gli eventi in-app per l’App Store

Tra le novità di iOS 15, una riguarda l’App Store e la possiiblità di scopri gli eventi in programma nelle app e nei giochi, per esempio contest, anteprime di nuovi film e streaming in diretta, direttamente sull’App Store.

Apple, riferisce 9to5Mac, ha cominciato a mostrare gli eventi nella vista Oggi su App Store con iOS 15 e iPadOS 15, permettendo agli utenti di visualizzare avvisi sull’evento TikTok Summer Camp in corso oggi.

Elencato come una card nella vista “Oggi”, il primo evento App Store riporta una etichetta con l’orario nel quale l’evento si svolgerà e un link per scaricare l’app TikTok. Un tap sull’evento fornisce ulteriori informazioni (in questo caso una sessione di un campo estivo nel quale creatori e artisti possono ondividere le loro esperienze con i fan.

App Store Events are starting to show up on iPadOS 15 👀 pic.twitter.com/AtNwbPN315 — Brahm Shank (@brahmshank) August 3, 2021

Apple riferisce che gli eventi in-saranno segnalati nelle scelte della redazione e nei consigli personalizzati sui pannelli Oggi, Giochi e App, nei risultati di ricerca e sulle pagine delle singole app.

Altra novità di iOS 15 e iPadOS 15 sono i widget App Store: la possibiliotò di vedere le storie, le raccolte e gli eventi in‑app del pannello Oggi direttamente sulla schermata Home.

Qui le novità più importanti del futuroiOS 15 e qui le novità più importanti del futuro iPadOS 15.