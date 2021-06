iOS 15, come cambiano le notifiche con Intelligenza Artificiale

Le notifiche di iOS 15 sono state riprogettate per aiutare l’utente a restare concentrato sulle cose che contano di più. E’ questo in sostanza quel che ha spiegato Apple quando, durante il keynote di apertura della Worldwide Developer Conference, ha mostrato il nuovo sistema con cui iPhone, a partire da questo autunno, sarà in grado di organizzare autonomamente le notifiche ricevute in base alle priorità del momento.

Qualche esempio: se si sta lavorando, in cima alla lista ci saranno i messaggi, le chiamate e le email ricevute da clienti e colleghi di lavoro, mentre se si sta studiando il telefono eviterà di distrarre l’utente. Allo stesso modo se ci si sta ingegnando per organizzare una festa di compleanno, la priorità sarà data a tutti quei messaggi ricevuti dagli invitati.

Dietro c’è tanta intelligenza artificiale che lavora imparando dalle abitudini dell’utente, dal modo in cui utilizza i dispositivi come ad esempio le persone con cui interloquisce di più e quelle che invece tende a ignorare, e poi si basa sulla modalità attiva in quel momento, visto che con iOS 15 arriva l’opzione “Focus” con cui l’utente dichiara apertamente al dispositivo – e a chi prova a contattarlo – cosa sta facendo in quel momento, ad esempio se sta lavorando o studiando, e per quanto si protrarrà quella particolare condizione.

In base a tutte queste informazioni il sistema è in grado di capire come è meglio gestire le notifiche in modo da farle risultare il meno invadenti e invasive possibile. Ad esempio le notifiche di quei messaggi che in quel momento risultano essere particolarmente rilevanti vengono posizionate in cima, mentre quelle che possono essere ignorate per qualche ora vengono raccolte e messe in secondo piano, magari notificandone la presenza soltanto in un dato momento della giornata. Insomma: il dispositivo diventa capace di dare priorità soltanto alle cose urgenti e a quelle che in quel preciso momento ritiene siano più importanti di altre.

Tutto questo può essere perfezionato di giorno in giorno dall’utente, che così istruisce il dispositivo affinando la selezione e la distribuzione delle notifiche in base alle proprie esigenze, in modo da avere ogni giorno una personalizzazione sempre più precisa.

Il nuovo sistema organizzativo delle notifiche in iOS 15 è affiancato da una nuova interfaccia grafica, che comprende le foto dei contatti delle persone e icone più grandi per le applicazioni, in modo da renderne ancora più facile l’identificazione. E per ridurre le distrazioni, il riepilogo delle notifiche non urgenti viene consegnato solo al mattino o alla sera.

Per conoscere tutte le novità di iOS 15 e iPadOS 15 potete cliccare direttamente sul nome del sistema operativo desiderato. Per sfogliare tutti gli articoli che riguardano gli annunci fatti durante la WWDC21 potete invece fare riferimento a questa sezione del nostro sito.