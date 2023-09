Agli sviluppatori la beta 1 di iOS 17.1, iPadOS 17.1, watchOS 10.1 e tvOS 17.1

A soli 9 giorni di distanza dall’arrivo delle versioni definitive di iOS 17, iPadOS 17, watchOS 10 e tvOS 17, Apple ha rilasciato – per il momento ai soli sviluppatori – la beta 1 dei futuri aggiornamenti a iOS 17.1, iPadOS 17.1, watchOS 10.1 e tvOS 17.1.

Non è chiaro quali siano al momento le novità specifiche di questa versione ma molto probabilmente Apple si sta concentrando sulla soluzione di bug piccoli e grandi, “affinando” come sempre man mano il sistema con il rilascio di aggiornamenti minori e altri più importanti.

Non tutte le funzioni annunciate per iOS 17 sono disponibili con la prima versione dell’update; ad esempio la funzione “Tocca per sbloccare”, sarà disponibile prossimamente per le serrature compatibili con Matter.

Anche su Apple Watch Series 9, per il gesto del “doppio tap”, Apple ha riferito con l’arrivo di watchOS 10 che “sarà disponibile prossimamente” (e dalle prime conferme una delle novità di watchOS 10.1 è quest’ultima funzionalità).

Le nuove funzioni software di iOS 17 sono disponibili per tutti come aggiornamento software gratuito per gli iPhone Xs e successivi. Anche iPadOS 17 è disponibile come aggiornamento software gratuito per iPad (6a generazione e successivi), iPad mini (5a generazione e successivi), iPad Air (3a generazione e successivi), iPad Pro da 12,9 pollici (2a generazione e successivi), iPad Pro da 10,5 pollici e iPad Pro da 11 pollici (1a generazione e successivi).