iOS 17.4 consente disattivare le Reazioni nelle app per videochiamate

Da iOS 17, iPadOS 17 e macOS Sonoma durante una videocall è possibile sfruttare “Reazioni”, effetti visivi che appaiono durante una videochiamata e che dovrebbero permettere di esprimere il proprio stato d’animo. Sfruttando particolari gesti delle mani è possibile attivare automaticamente degli effetti e far comparire cuori (unendo due mani che fanno il gesto di un cuore), pollici in alto (mano sinistra con il pollice alzato), pollici in giù (mano destra con il pollice in giù), palloncini (mano destra con due dita tese in forma di V), pioggia (due mani, entrambe con i pollici in giù), coriandoli (due mani, entrambe con due dita tese in forma di V), laser (due mani, entrambe con indice e mignolo alzati) e fuochi di artificio (due mani, entrambe con i pollici in su).

Le Reazioni, per quanto divertenti, possono in alcuni casi essere fonte di imbarazzo (nel bel mezzo di una seriosa chiacchierata con qualcuno, che senso ha mostrare pioggia, laser, cuoricini, ecc.?).

Le Reactions si possono disattivare aprendo il Centro di Controllo (scorrendo verso il basso dall’angolo in alto a destra dello schermo sugli iPhone più recenti, e scorrendo verso l’alto dal bordo inferiore dello schermo sui dispositivi come iPhone SE, iPhone 8 e modelli precedenti), toccando “Effetti video” e da qui disattivando l’opzione Reazioni.

Può capitare che l’utente dimentichi di disattivare le Reactions e sarebbe preferibile fare in modo che siano per default disattivate, senza bisogno che l’utenti ricordi di disattivarle prima di iniziare la videocall.

Da iOS 17.4, iPadOS 17.4 e macOS Sonoma 14.4, Apple ha previsto nuove API (interfacce di programmazione) che consentono agli sviluppatori di app per videoconferenze di disattivare automaticamente all’avvio gli effetti video durante le chiamate.

Lo riferisce il sito Macrumors spiegando che ora gli sviluppatori di app possono automaticamente avviare le app con gli effetti disabilitati; toccherà eventualmente all’utente abilitare gli effetti durante le chiamate, per attirare l’attenzione su di sé o sulle sue reazioni.

iOS 17.4 è al momento distribuito come versione beta (preliminare), incude numerose novità e dovrebbe arrivare entro l’inizio di marzo.