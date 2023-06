iOS 17 e Vision Pro puntano a nuovi accessori in arrivo

La prima beta di iOS 17 accende i riflettori su due nuovi possibili accessori MagSafe; e questo potrebbe essere solo l’inizio, tanto per Apple quanto per i produttori di accessori di terze parti.

Cosa bolle in pentola

Setacciando il codice sorgente alcuni sviluppatori si sono accorti che esistono già due nuovi accessori che farebbero uso della tecnologia MagSafe di Apple. Come fa notare @Aaronp613 su Twitter, uno di questi si chiama MagSafe Charger ed è etichettato con il numero A3088 mai visto prima, quindi potrebbe trattarsi di un aggiornamento del caricatore circolare attualmente in commercio.

Non c’è certezza a riguardo, tanto più che non sappiamo come Apple potrebbe chiamare commercialmente un supporto come quello che si è intravisto durante la presentazione della nuova modalità StandBy di iPhone.

Quell’accessorio lì, se effettivamente prodotto da Apple e non da altri (come Belkin), potrebbe finire sui suoi scaffali sotto il nome di MagSafe Charger Stand, ma magari internamente è conosciuto proprio come il MagSafe Charger A3088 avvistato nel codice sorgente della beta 1 di iOS 17.

L’altro accessorio in arrivo è chiamato MagSafe Battery Pack modello numero A2781, e anche qui la nuova etichetta lascia presupporre ad una versione di seconda generazione della powerbank che si aggancia magneticamente sul dorso degli iPhone (dal 12 in poi). Alcuni non escludono che possa anche trattarsi di una batteria aggiuntiva per Vision Pro, ma nuovamente sembra improbabile che Apple scelga lo stesso nome per vendere due prodotti così diversi.

E i produttori di accessori gongolano

Se non altro comunque sia il nuovo visore che iOS 17 fanno gioire i produttori di accessori che, come si è visto alla WWDC 2023, avranno ampi spazi di manovra per rimpolpare le proprie tasche.

Per quanto riguarda Vision Pro, si tratta di un dispositivo completamente nuovo e costoso, il che significa tante opportunità per accessoriarlo. D’altronde chi può spendere 3.500 dollari non si farà problemi a sborsare altre centinaia di dollari per proteggerlo: perciò è facile immaginare un nuovo mercato di custodie, di lusso e resistenti, per mettere al sicuro il visore quando si viaggia oppure quando lo si ripone in casa.

E in quest’ultimo ambiente c’è spazio anche per supporti su cui appoggiarlo quando si ricarica la batteria, magari di quelli che lo tengono sollevato e in bella vista, per ammirarlo quando non si usa ma anche per prenderlo facilmente quando bisogna indossarlo.

In questo segmento di mercato come dicevamo anche iOS 17 fa la sua parte, come nell’esempio della nuova modalità StandBy che trasforma iPhone in una pratica sveglia da comodino e in un’agenda interattiva per l’ufficio: anche qui si può facilmente immaginare un intero, nuovo catalogo di sostegni magnetici per tutte le occasioni.

