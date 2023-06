iOS 17, le novità del Wallet e di Apple Pay

Tra le migliorie che vedremo in iOS 17 – sistema operativo che nel momento in cui scriviamo è stato distribuito in anteprima (beta) ai soli sviluppatori – ci sono novità che riguardano l’app Wallet e il servizio Apple Pay.

Prima dell’annuncio ufficiale di Apple alla WWDC23 (conferenza sviluppatori) erano ccircolate voci secondo le quali in iOS 17 sarebbe arrivato un redesign dell’app Wallet; questo non è accaduto ma – spiega il sito Macrumors – sono presenti migliorie per il tracciamento degli ordini con Apple Pay, incluso il supporto a Mappe, le ricevute per le transazioni avvenute, la possibilità di aggiungere un ordine al Wallet da un allegato mail e un nuovo pulsante “Traccia con Apple Wallet” che è possibile mostrare in app e siti web.

Se l’utente sta seguendo un ordine pagato con Apple Pay, e questo prevede uno specifico orario e/o luogo di ritiro, l’app Mappe può ora offrire indicazioni proattive con i Suggerimenti di Siri.

Gli operatori commerciali possono allegare una ricevuta in PDF agli ordini effettuati con Apple Pay, e l’utente può visualizzare quest’ultima nell’app Wallet. I commercianti possono inoltre allegare dettagli sugli ordini pagati con Apple Pay alle mail di conferma ordine; l’utente può selezionare l’allegato mail con un “tap” sul telefono, e visualizzare l’ordine nell’app Wallet.

Apple ha previsto anche un nuovo pulsante “Traccia con Apple Wallet” che gli operatori commerciali possono aggiungere in loro app per iPhone e siti web.

Una funzionalità che era stata già mostrata da Apple in precedenza, è la possibilità di aggiungere patente e documento di riconoscimento, elementi che è possibile mostrare da iPhone e Apple Watch – alla stregua di veri e propri documenti di riconoscimento – per acquistare alcolici, noleggiare auto, ecc.

La beta 1 di iOS 17 è già disponibile per gli sviluppatori iscritti al sito developer di Apple. La beta pubblica sarà disponibile a luglio. Le nuove funzioni software saranno disponibili in autunno come aggiornamento software gratuito per gli iPhone Xs e successivi.

