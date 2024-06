iOS 18 permetterà di proteggere singole app con il Face ID

Pubblicità

Mancano ormai poche ore alla WWDC (annuale conferenza sviluppatori di Apple), evento nel corso del quale conosceremo i primi dettagli sulle future versioni di iOS, iPadOS, macOS, watchOS, ecc.

Secondo indiscrezioni, tra le varie novità previste per iOS 18, c’è anche una funzione di sicurezza che permetterà di impedire l’accesso a singole app senza passare per il Face ID (ll riconoscimento facciale).

Lo riferisce il sito Macrumors citando sue non meglio precisate fonti secondo le quali la funzionalità in questione permetterà di bloccare app di serie quali Mail, Messaggi, Note, Telefono, Foto, Safari, Impostazioni e altre ancora, offrendo un ulteriore livello di privacy e sicurezza. L’utente potrà fare in modo che per sbloccare determinate app sia necessario usare l’autenticazione con il Face ID; è probabile che sia accettato anche lo sblocco con il Touch ID o il codice di sblocco del telefono.

Non è chiaro se saranno supportate anche app di terze parti. Apple richiede già per l’accesso a determinati contenuti lo sblocco con Face ID, Touch ID o il codice di sblocco, ad esempio per rivedere le foto eliminate di recente dall’app Foto o per accedere agli album nascosti nell’app Foto. La nuova funzionalità di iOS 18 permetterà di impedire l’accesso ad app che potrebbero contenere dati personali (come dati finanziari, informazioni sanitarie o login dei siti web) richiedendo l’accesso con il Face ID, il Touch ID o una password. Esistono già ora dei metodi che consentono di bloccare l’accesso a determinate app passando dalla funzione Tempo di utilizzo o dai Comandi Rapidi, ma una funzionalità specifica di serie rende ovviamente tutto più semplice.

Di questa e altre novità dovremmo sapere di più lunedi 10 giugno, giorno di partenza della WWDC24 (conferenza sviluppatori).

A novembre dello scorso anno è circolata voce di iOS 18 come un “progetto ambizioso”, con importanti nuove funzionalità e altre ancora in termini di design, insieme a migliorie in termini di performance e sicurezza. Per tutto quello che sappiamo finora di iOS 18, il link da seguire è questo.