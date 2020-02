Gli iPhone economici sono i terminali più venduti al mondo

Il grande successo degli iPhone economici è già emerso in diverse ricerche di mercato, l’ultima in ordine di tempo qui: ora un altro report assegna sempre agli iPhone più economici il podio e anche il secondo posto trai terminali più venduti in tutto il mondo nel 2019. Non solo: Apple con un numero molto ristretto di smartphone rispetto alla valanga Android, domina complessivamente la classifica dei 10 smartphone più venduti al mondo, aggiudicandosi ben 6 posizioni.

Primo assoluto dei terminali più venduti è iPhone XR il modello più economico della gamma del 2018, seguito al secondo posto da iPhone 11, suo erede diretto e anche questo il modello più economico del 2019. Vale la pena rilevare che la seconda posizione globale è ottenuta in solamente 4 mesi di disponibilità sul mercato.

Il secondo costruttore più importante nei top 10 è Samsung con tre terminali: Galaxy A50 è terzo, seguito al quarto posto da Galaxy A10 e poi ancora il settimo posto da Galaxy A20. L’unico altro costruttore che rientra nei top 10 è Oppo, come mostrano dati e grafici di Counterpoint Research che riportiamo in questo articolo, con il terminali Oppo A5 quinto in classifica. Nessun altro costruttore Android rientra nella graduatoria dei 10 terminali più venduti al mondo nel 2019.

Come dicevamo, Apple domina, perché oltre agli iPhone economici nelle due prime posizioni, troviamo ancora iPhone 8 al sesto posto. Infine tutte e tre le ultime posizioni sono occupate rispettivamente da iPhone 11 Pro Max, iPhone 7 e al decimo posto iPhone XS Max. Le classifiche variano molto su base regionale: negli USA sono di Apple tutti i primi 5 terminali più venduti, mentre in Europa vince Galaxy A50 seguito da iPhone XR e iPhone 11 e poi ancora terminali Galaxy.

Viceversa in Cina né Apple né Samsung sono tra i primi 5 posti, tutti dominati da costruttori locali. Nessun iPhone rientra nei 5 terminali più venduti in Cina, Medio Oriente e Africa, mercati dove Cupertino potrebbe avere ampio spazio per migliorare.

Tutti gli articoli di macitynet che parlano di iPhone sono disponibili in questa sezione del nostro sito, invece per tutti gli articoli dedicati all’universo Android si parte da questa pagina.