iPad Pro in sconto su Amazon, prezzi ribassati anche del 15%

Questa mattina vi abbiamo segnalato alcuni buoni sconti su iPhone, questa sera è la volta degli iPad Pro. In ribasso ci sono in particolare i modelli da 256 GB sia della versione da 11 pollici che della versione da 12,9 pollici, ovviamente tutti e due con i segni distintivi dei modelli di quest’anno: la porta USB-C e Face ID. Anche se il ribasso non è pari a quello che abbiamo visto qualche settimana fa, il taglio al listino è interessante. Ecco i modelli più convenienti

Gli iPad in sconto hanno complessivamente prezzi davvero molto interessanti. Nei giorni scorsi abbiamo capito (e provato sulla nostra pelle) che gli sconti appaiono e scompaiono con la velocità della luce. Per questo se vi interessano questi prezzi vi consigliamo di comprare rapidamente. Non è affatto detto che mentre leggete queste note, i prezzi siano ancora gli stessi. In più alcuni iPad sono in quantità molto limitate e potrebbero esaurirsi anche prima dell’aumento del prezzo…

Se l’offerta di questa pagina non è più disponibile consultate la nostra sezione Offerte Apple su Amazon per verificare le ultimissime segnalazioni.