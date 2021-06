iPadOS 15, File ora legge dischi e memorie NTFS, più facile collaborare con Windows

Tra le novità di iPadOS 15 c’è anche la possibilità di leggere unità (chiavette, dischi esterni o altri supporti) formattati in formato NTFS, offrendo la possibilità di gestire (in sola lettura) dischi e supporti tipicamente inizializzati in questo formato sui PC con Windows.

Non è purtroppo possibile scrivere/modificare file dischi e supporti NTFS ma sarà possibile leggere file e documenti vari memorizzati su questi dischi e supporti.

A riferirlo di questa funzionalità è il canale YouTube Fjordstrom. Oltre a supportare l’NTFS, l’app File mostra ora anche una barra progressiva durante le operazioni di spostamento/copia dei file. Un tap sull’icona del grafico a torta mostra una barra progressiva con dettagli sui dati trasferiti, i dati rimasti da trasferire e tempo previsto per il completamento dell’operazione.

Interessante anche la possibilità di selezionare più file simultaneamente usando le gesture per cliccare e trascinare con una tastiera con il trackpad.

L’app File, come sempre, permette di accedere ai file su un’unità flash USB, una scheda SD o un disco rigido: basta collegare il dispositivo di archiviazione e selezionarlo in Posizioni. È anche possibile gestire documenti non codificati su un file server usando il protocollo SMB: basta aprire il pannello Sfoglia, toccare l’icona Altro (i tre puntini), selezionare Connetti al server, inserire l’indirizzo SMB e connetti; Il nome del server appare sotto Condiviso nel menu Sfoglia.

Oltre a leggere unità NTFS, l’app File supporta la lettura/scrittura del formato APFS, Mac OS Extended, MS-DOS (FAT) o ExFAT. L’app File può essere sfruttata, tra le altre cose, per visualizzare i file in Vista colonna, opzione utile se si hanno file nidificati in più cartelle. Vista colonna consente di vedere le anteprime dei file e offre accesso a strumenti come Modifica e Ruota senza bisogno di aprire un file.