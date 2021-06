AliveColors 3, aggiornato il software Mac e PC per ritocco fotografico

AliveColors 3 è un potente e versatile editor di immagini per Mac e PC che ha come target fotografi e designer. Il programma fornisce una vasta gamma di strumenti ed effetti personalizzabili, la compatibilità con le tavolette grafiche sensibili alla pressione e il supporto per i formati immagine più diffusi, inclusi quali SVG, RAW, PSD, HDR ed altri. L’interfaccia supporta gli schermi con risoluzione 4k e 5k, è basata su vettori ed è completamente personalizzabile, in questo modo ogni utente può disporre liberamente strumenti e menu in base alle proprie esigenze per migliorare il proprio flusso di lavoro.

Di serie sono presenti vari plug-in e supportati plugin di terze parti: Corel ParticleShop, Auto FX Software, Topaz Labs, Nik Collection, Imagenomic ed Exposure Software e altri ancora. Tra le novità della versione 3 nuovi effetti artistici, nuovi metodi di fusione, il supporto per nuovi file RAW e alcuni miglioramenti dell’interfaccia e della stabilità.

Un effetto denominato “Glitch art” permette di ottenere immagini con la tecnica nota glitch che trasforma le foto mostrando artefatti digitali come rumore e distorsioni, dando l’impressione di un’immagine presumibilmente viziata. Questa tecnica visiva viene utilizzata per aumentare il valore estetico delle immagini e fornisce un impatto aggiuntivo sullo spettatore.

L’effetto Spruzzi simula nebulizzazioni creando schizzi e macchie di vernice (permette di simula renebulizzazioni creando schizzi e macchie di vernice); L’effetto Spray simula la spruzzatura di vernice lungo la direzione specificata (utile per realizzare dipinti digitali).

L’aggiornamento offre inoltre nuovi Metodi di fusione: Tonalità, Saturazione, Colore e Luminosità (ora il programma include 24 metodi di fusione); è stata migliorata l’interfaccia e modificato anche il ocmportamento del pannello Notifiche. Sono supportati formati RAW di nuove fotocamere (ARW di SONY ILCA-99M2, SONY ILCE-1; CR3 di Canon EOS M50m2 e RAF di FUJIFILM GFX100S), corretti bug vari.

Dal sito dello sviluppatore è possibile scaricare una versione dimostrativa funzionante per dieci giorni. Il software funziona su on Mac OS X 10.10-10.11 e macOS 10.12-10.15 (64-bit); invece per il mondo PC Windows è compatibile con Windows 7, 8, 8.1, 10 (64-bit). L’interfaccia è multilingua (italiano compreso). AliveColors 3 è disponibile nelle versioni Free, Home (49 euro) e Pro (160 euro), con diversi livelli di funzionalità. Gli utenti hanno la possibilità di scegliere tra licenze a vita e anche opzioni in abbonamento.

L’aggiornamento è gratuito per gli abbonamenti attivi e le licenze a vita acquistati o aggiornati nel corso degli ultimi 12 mesi. Gli utenti con licenza non valida per l’ultimo aggiornamento possono ottenere la versione 2.0 per 20 €.