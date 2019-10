Tutto il retro di iPhone 11 brilla al buio quando accendi la torcia

Chi ha acquistato il nuovo smartphone di Apple probabilmente lo ha già notato: iPhone 11 brilla al buio quando accendiamo il flash LED per utilizzarlo come una torcia elettrica. L’effetto è visibile sul retro del terminale, dove si illumina il pannello posteriore in vetro: meno nelle zone centrali e dove si trova il logo Apple, invece in modo più intenso lungo i bordi del dispositivo. L’effetto illuminazione dello chassis posteriore risulta tanto intenso da sembrare quasi una caratteristica voluta dagli ingegneri.

Ma anche se iPhone 11 brilla al buio con un effetto piacevole, non si tratta certo di una caratteristica che Apple ha svelato sul palco del keynote o promuove in pubblicità e materiali di marketing. L’effetto non nemmeno presente su tutti i modelli e le versioni. Per esempio non succede con i modelli top iPhone 11 Pro con retro sempre in vetro ma opaco, mentre negli iPhone 11 l’effetto illuminazione non c’è per esempio in quello di colore nero.

Per queste ragioni non sembra proprio essere una caratteristica voluta dagli ingegneri, quanto piuttosto un effetto non calcolato o non desiderato, ma comunque gradevole. In questo articolo riportiamo un filmato YouTube in cui è possibile osservare bene l’effetto di iPhone 11 che brilla al buio.

Non si tratta certo di un video virale ma è stato comunque visualizzato da oltre 90mila persone. Secondo alcuni non si tratta di una novità nel mondo iPhone perché questo già succedeva con iPhone 4, 4S e più di recente anche con iPhone XR dello scorso anno. Ma anche i terminali di altri marchi, inclusi alcuni Samsung della serie A e non solo, si illuminano al buio quando viene usata la funzione di torcia.

In passato, quando le componenti interne erano meno miniaturizzate, alcuni utenti modificavano i propri iPhone per far illuminare il logo Apple come è avvenuto per anni di serie sui portatili Mac, prima che anche il logo diventasse di metallo. Chissà se un giorno Cupertino tornerà a considerare questa opzione: un brevetto Apple depositato in USA dimostra che alcuni ingegneri stanno studiando non solo come illuminare il logo della Mela morsicata per funzioni estetiche e di design ma anche per informare l’utente.

Tutto quello che c’è da sapere sui nuovi iPhone 11 e 11 Pro è riassunto in questo approfondimento di Macitynet.