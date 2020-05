Con le future versioni di macOS non si potranno ignorare gli aggiornamenti

Con l’aggiornamento a macOS 10.15.5 e gli update di macOS Mojave and High Sierra, Apple ha modificato il comportamento di uno strumento per la riga di comando che consente di eseguire gli aggiornamenti. La maggiorparte degli utenti può aggiornare il sistema operativo semplicemente selezionando la voce “Aggiornamento Software” nelle Preferenze di Sistema; gli utenti più smaliziati possono usare anche il comando “softwareupdate” dal Terminale: è disponibile in varie versioni di macOS, è utile in vari frangenti e offre alcune funzionalità aggiuntive, come ad esempio la possibilità di ignorare specificatamente determinati update.

Jeff Johnson, utente che per primo ha notato le modifiche al comando del Terminale, spiega che finora era ad esempio possibile ignorare l’aggiornamento a macOS Catalina, digitando nel Terminale i comandi:

sudo softwareupdate --ignore "macOS Catalina" defaults delete com.apple.preferences.softwareupdate LatestMajorOSSeenByUserBundleIdentifier softwareupdate --list

Dopo l’installazione del Security Update 2020-003 di Mojave, il comando che permette di ignorare l’update a Catalina mostra un avviso:

Ignoring software updates is deprecated. The ability to ignore individual updates will be removed in a future release of macOS.

A quanto sembra di capire, dunque, l’opzione che permette di ignorare determinati aggiornamenti, scomparirà del tutto con macOS 10.16 e non sarà possibile ignorare alcuni aggiornamenti del 2021. La scelta di Apple non sorprende sono e da tempo l’azienda incoraggia gli utenti a usare sempre le ultime versioni. Gli update vengono scaricati automaticamente il sistema operativo visualizza delle notifiche per chiedere di installarle, un elemento che diventerà ancora più pervasivo con macOS 10.16.

Se volete conoscere tutto su macOS 10.5 Catalina vi rimandiamo a questo articolo di approfondimento. Per tutte le notizie, incluse le applicazioni aggiornate appositamente, le novità e i tutorial per il sistema operativo Apple, visitate la pagina macOS Mojave di macitynet. I tutorial per Mac sono tutti raccolti in questa pagina del nostro sito.