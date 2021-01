iPhone 12 Pro misura l’altezza delle persone al volo

I modelli di iPhone 12 Pro sono dotati di un nuovo scanner LiDAR, simile a quello di iPad Pro 2020, e sono in grado di offrire esperienze di realtà aumentata migliorate: eppure il sensore abilita anche un’altra funzionalità unica, cioè la capacità di misurare immediatamente l’altezza di una persona utilizzando l’app di Apple Measure, in italiano Metro.

E’ possibile persino misurare l’altezza di una persona anche quando questa è seduta su una sedia, secondo Apple. Quando l’app di Apple Metro rileva una persona nel mirino, ne misura automaticamente l’altezza dal suolo alla sommità della testa, del cappello o dei capelli. Per misurare l’altezza di una persona è sufficiente aprire l’app Metro e posizionare l’iPhone in modo che la persona che si desidera misurare appaia sullo schermo dalla testa ai piedi.

Basta un attimo per vedere apparire una linea nella parte superiore della testa della persona con la misura dell’altezza, che appare in piedi e pollici oppure in centimetri a seconda che sia selezionata l’unità imperiale o metrica in Impostazioni> Misura> Unità di misura.

Il pulsante di scatto circolare nell’angolo in basso a destra consente di scattare una foto della persona con la sua misura di altezza e condividerla. Questa funzione, ricorda anche macrumors, è limitata ai dispositivi dotati di uno scanner LiDAR, inclusi i modelli di iPad Pro 2020 e gli iPhone 12 Pro. Da anni circolano indiscrezioni di Apple al lavoro su nuovi dispositivi di realtà aumentata, in particolare visori e occhiali da abbinare a iPhone. Secondo un affidabile analista uno di questi dispositivi sarà presentato già entro quest’anno.

