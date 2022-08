Samsung rilascia One UI 5 beta basato su Android 13

Poco prima di svelare le sue novità più importanti dell’anno in campo smartphone e smartwatch nell’evento Unpacked del 10 agosto, nelle scorse ore Samsung ha iniziato il rilascio di One UI 5 beta basato su Android 13, in anticipo rispetto alle tempistiche degli scorsi anni. Ricordiamo infatti che per la versione del 2021 il rilascio è iniziato circa un mese dopo.

Come avviene per Android 13 la maggior parte delle novità riguardano interventi funzionali ed estetici per diversi aspetti del sistema, inclusi sicurezza, notifiche, fotocamera e altro ancora. Sfruttando il rifacimento completo dei temi di Android 13, Samsung One UI 5 beta offre opzioni per scegliere e personalizzare la schermata principale, icone e pannelli rapidi.

Ora è possibile impilare i widget per risparmiare un po’ di spazio, sfruttare la lente di ingrandimento dello strumento Magnifier per ingrandire testo e oggetti. Sempre in ottica accessibilità arriva lo strumento di lettura vocale del testo inserito tramite tastiera; l’utente può scegliere la lingua preferita per ciascuna app.

Il nuovo pannello di controllo dedicato alla sicurezza effettua verifiche per privacy e sicurezza, mentre ora le app sono obbligate a richiedere permesso all’utente prima di inviare notifiche.

Queste e molte altre novità di Android 13 sono incluse in Samsung One UI5 beta ora in fase di rilascio per i terminali della serie Galaxy S22 (le immagini di questo articolo sono di Samsung). La parte più importante delle novità attese di Android 13 riguarda i dispositivi pieghevoli, come gli attuali Fold e Flip di terza generazione.

Samsung sfrutta già gli schermi di dimensioni e risoluzioni diverse nei suoi pieghevoli, ma con Android 13 Google si prevede integrerà direttamente a livello di sistema operativo il supporto per i display dei pieghevoli. Funzioni che Samsung potrebbe sfruttare per i modelli Fold e Flip di quarta generazione attesi nell’evento Unpakced del 10 agosto.