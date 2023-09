Gli iPhone 16 avranno tasto capacitivo Capture

I pulsanti capacitivi a stato solido per il volume erano previsti per iPhone 15 Pro con il progetto interno Bongo poi cancellato nelle ultime fasi di progettazione per problemi hardware: ora secondo quanto svela MacRumors con il progetto Nova Apple ha in programma di portare un nuovo tasto capacitivo denominato Capture in tutti i prossimi modelli di iPhone 16.

Il tasto Capture non sarà meccanico e non si muoverà quando premuto: rileverà la pressione e simulerà la sensazione del click tramite Taptic Engine, così come avviene con il tasto Home di iPhone SE. Nonostante il nome Capture sembri indicare cattura o acquisizione, quindi una funzione associata a foto e video, la funzione associata finale non è ancora nota.

Il pulsante Capture sarà posizionato nel lato destro degli iPhone 16, poco sotto il tasto di accensione – pausa. Invece sul lato sinistro arriverà una versione migliorata dell’attuale Tasto Azione che per il momento è una esclusiva dei modelli iPhone 15 Pro.

Tasto Capture ngli iPhone 16, il piano B

In base alle tempistiche siamo ancora nelle prime fasi di progettazione, per questa ragione Apple potrebbe cambiare piani e caratteristiche degli iPhone 16 prima che siano finalizzate nei prossimi mesi. In caso di problemi, come avvenuto per i tasti capacitivi per il volume negli iPhone 15 Pro, Apple ha già creato una configurazione hardware priva di tasto Capture.

Gli iPhone 16 e 16 Plus sono previsti con gruppo fotocamere rinnovato, con obiettivi allineati in verticale, come già visto negli iPhone 12, mentre per prossimi modelli 16 Pro è anticipato già da mesi l’arrivo di schermi leggermente più grandi da 6,1” attuali a 6,3” per 16 Pro e da 6,7” a 6,9” per 16 Pro Max.

