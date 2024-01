iPhone 16 Pro Max offrirà sensore fotocamera più grande e avanzato

iPhone 16 Pro Max integrerà un sensore per la fotocamera principale più grande ed evoluto, costruito da Sony ma personalizzato da Apple, con conseguenti migliorie sugli scatti e sulle funzionalità dedicate alla videografia.

L’anticipazione carriva dall’Asia., più precisamente da un post di Digital Chat Station, utente del social Weibo che già altre volte in passato ha rivelato dettagli su tecnologie in arrivo per gli iPhone. Nell’ultimo post su Weibo dell’account in questione, si afferma che iPhone 16 Pro Max sarà un “fiore all’occhiello” per le foto, lasciando intendere che Apple punterà molto sulle funzionalità dedicate alla fotografia.

La fotocamera principale (grandangolo) è prevista da 48MP, con sensore Sony IMX903 (che alcuni avevano già previsto in arrivo lo scorso anno), più grande rispetto a IMX803 (1/1,14 pollici contro 1/1,28″, personalizzato da Apple con soluzioni e tecnologie avanzate.

Tra queste i transistor a doppio strato che permettono di catturare più luce, convertitore a 14 bit da analogico a digitale (ADC) per la conversione delle immagini, e Digital Gain Control (DCG) per migliorie nel range dinamico e nel controllo del rumore digitale.

Gli iPhone 15 Pro attualmente integrano un sensore da a 1/1.28 pollici; il sensore di Sony dovrebbe offrire migliori prestazioni per la fotocamera principale. In precedenza sono circolate voci secondo le quali Apple ha intenzione di migliorare anche teleobiettivo a periscopio, aumentando le dimensioni dei due.

Il “leaker” riferisce ancora di un design leggermente curvato per il display, altra voce che era circolata lo scorso anno prima della presentazione degli iPhone 15 (qui nostra la recensione di iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max).

Mancano ancora molti mesi per vedere iPhone 16 e Pro Max e Apple a quanto pare non ha ancora definito tutte le specifiche. Si vocifera che tutti i modelli offriranno 8GB di memoria RAM, microfoni migliori, fondamentali per la nuova versione di Siri potenziata con Intelligenza Artificiale, di un sistema di dissipazione del calore, un display ancora più efficiente dal punto di vista energetico, di 5G Advanced, Wi-Fi 7 e nuove lenti, di zoom periscopico e ovviamente anche di nuovo chip principale.

Interessante anche la voce che fa riferimento a un pulsante dedicato agli scatti, denominato Capture Button, letteralmente Tasto Cattura, per scattare foto e video, in grado di rilevare e rispondere sia alla pressione che al tocco (alla stregua di quanto è possibile fare sulle macchine fotografiche). Tra le ipotesi c’è anche la possibile integrazione nella variante Pro della tecnologia Face ID sotto lo schermo per fornire una maggiore area di visualizzazione utilizzabile.

Per le anticipazioni sugli iPhone 16 si parte da questa pagina di macitynet.