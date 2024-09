iPhone 16 Pro, primo unboxing con confezione ridotta all’osso

Pubblicità

È arrivato il momento dell’anno degli unboxing dei nuovi iPhone 16 Pro, ma il tradizionale rito che colora immancabilmente il lancio di ogni nuova generazione, diventa sempre più spartano negli ultimi anni a questa parte, con confezioni più compatte e ridotte all’essenziale.

Lo si può osservare in particolare nella confezione di iPhone 16 Pro immortalato nel suo primo unboxing postato su X dal leaker ormai seriale che si firma Majin Bu, che riportiamo in questo articolo. Come annunciato nel keynote Apple di settembre, il packaging è ancora più sottile per ridurre ulteriormente i costi di trasporto,

Per ridurre spessore e materiali, Apple ha rimosso dalla confezione il piccolo raccoglitore in cartoncino che conteneva alcuni foglietti per le istruzioni di base, oltre che gli storici adesivi con il logo della Mela. Un tempo ambiti dagli appassionati, anche gli adesivi sono stati terminati, in linea con l’impegno totale di Apple per sostenibilità e salvaguardia dell’ambiente.

iPhone 16 Pro Unboxing pic.twitter.com/oiUtk5F928 — Majin Bu (@MajinBuOfficial) September 16, 2024

Una volta aperta la confezione si osserva subito il retro del terminale, invece lo schermo è protetto da un foglio di plastica, come impiegato da anni. L’unico accessorio incluso nella confezione super essenziale è il cavo USB-C per la ricarica.

L’impegno green di Apple parte da fornitori e materie prime, per coprire l’intero ciclo di vita dei prodotti, packaging incluso. Ricordiamo che l’obiettivo autoimposto da Apple di rimuovere completamente la plastica dalla confezioni è fissato per il 2025.

Infine il breve video del primo unboxing di iPhone 16 Pro offre una rapida visione del funzionamento del tasto Camera Control per gestire con tocco e sfioramenti zoom e le funzioni principali per foto e video. Da solo questo pulsante multifunzione promette meraviglie per gli appassionati di fotografia e filmaking.

Novità e dettagli su iPhone 16 e e 16 Pro sono disponibili ai rispettivi collegamenti, invece tutto quello che Apple ha presentato nel keynote del 9 settembre è riassunto in questo articolo di macitynet.