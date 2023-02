iPhone resiste nell’olio bollente, scoprite per quanto a lungo

Da manuale l’iPhone può resistere alle immersioni in acqua, ma oggi possiamo dire che è in grado di sopravvivere anche a un tuffo accidentale nell’olio bollente. Ce lo dimostra l’esperienza vissuta in prima persona dal cuoco malese Zaiem, che sul suo profilo TikTok ha pubblicato un video in cui spiega agli spettatori come capire quando il pollo fritto è arrivato a cottura ed è pronto per essere tirato fuori dall’olio.

Nel giro di poche ore questa clip è diventata virale, non tanto per i consigli del cuoco quanto piuttosto per la vicenda di cui, suo malgrado, è stato testimone. Per la ripresa infatti ha usato il suo iPhone, posizionato in un qualche treppiede che, a un certo punto, perde l’equilibrio e finisce dritto dritto nella padella con l’olio bollente.

Ecco com’è andata

Ciò che c’è di più straordinario è la ripresa stessa, che racconta per filo e per segno come è andata: subito dopo l’impatto, la fotocamera del telefono tocca il fondo della padella, e per una decina di secondi da guardare c’è solo lo schermo nero. Durante questo lasso di tempo l’autore del video a un certo punto si accorge di quel che è successo e tira fuori il telefono, che a quel punto inquadra l’ambiente, seppur in maniera sfocata per via dell’olio depositatosi sull’obiettivo.

Purtroppo poi la registrazione viene interrotta per ripartire in un momento successivo all’episodio, durante il quale il telefono – dice il cuoco, che questa volta appare nell’inquadratura – è stato ripulito: pochi secondi per accennare allo stupore riguardo il lieto fine, ringraziamenti all’iPhone e saluti.

Resistenza all’olio ufficiale non pervenuta

Ovviamente non c’è modo di dire con certezza se quello che finisce nell’olio e quello che puoi conclude la clip per TikTok è lo stesso iPhone (di cui per altro non sappiamo di quale modello si tratti), anche se ci sono buone probabilità per crederlo visto che la registrazione è stata interrotta soltanto dopo il recupero. Rimane comunque un video interessante e una testimonianza sulla resistenza degli iPhone, che nel corso degli anni ne hanno viste di cotte e di crude, sopravvivendo a cadute da aeroplani e ad immersioni in acqua di “mesi”.

La maggior parte dei telefoni di Apple è classificato IP68, il che significa che sono a prova di polvere e possono sopravvivere alle immersioni in acqua fino a una profondità di un metro per 30 minuti. Va precisato che per la nomenclatura IP esistono lettere supplementari che indicano protezioni aggiuntive, come ad esempio la “F” riguardo la resistenza all’olio, e di questa al momento non esiste un punteggio F per gli iPhone.