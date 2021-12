iPhone, come risolvere l’errore “L’ultima linea utilizzata non è più disponibile”

Alcuni utenti di modelli recenti di iPhone lamentano la visualizzazione di uno strano messaggio di errore dopo l’aggiornamento a iOS 15, un messaggio che recita: “L’ultima linea utilizzata non è più disponibile”.

L’errore appare in particolari casi su iPhone 11, 12 e 13 e fa riferimento al tentativo di chiamare sfruttando l’eSIM (laa SIM digitale che è possibile attivare con un piano cellulare con il proprio operatore telefonico senza dover usare una nano-SIM fisica), anziché la SIM fisica.

Come risolvere il problema “L’ultima linea utilizzata non è più disponibile”

La soluzione del problema è facile e basta semplicemente aprire l’app Telefono, selezionare “Recenti”, poi “Modifica” (in alto a destra) e da qui “Cancella Recenti”.

Il comando, come è facile immaginare, elimina l’elenco di tutte le chiamate recenti. Se per qualche motivo avete bisogno di conservare da qualche parte questo elenco, potete catturare una schermata.

Se per qualche motivo questo comando non funziona, provate a rimuovere la SIM fisica dal carrellino (usando a graffetta o uno strumento per la rimozione della scheda SIM nel foro accanto al carrellino per estrarlo), aspettate qualche minuto e riprovate a inserirla, seguendo ovviamente lo stesso orientamento che aveva quando il carrellino è stato rimosso.

Se il procedimento non dovesse funzionare ancora, spegnete e riaccendete dopo alcuni minuti l’iPhone: basta andare Impostazioni, da qui sulla sezione Generali e scegliere “Spegni”.

Su macitynet.it trovate centinaia di Tutorial riguardanti Mac, iPad e iPhone. Partite da questa pagina.