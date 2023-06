TikTok Now è al capolinea, verrà dismesso dall’app principale

TikTok ha recentemente informato gli utenti della sua decisione di interrompere l’utilizzo di TikTok Now, una sorta di clone di BeReal. Secondo alcune schermate pubblicate da diversi utenti, la società madre, ByteDance, ha deciso di aggiornare “l’esperienza di TikTok dismettendo TikTok Now”.

BeReal è stata l’applicazione dell’anno per iPhone secondo Apple nel 2022, ma il clamore intorno a questa piattaforma di social media sembra essere andato scemando. L’idea dietro BeReal è diversa da qualsiasi altro social tradizionale, prendendo le distanze da Instagram o TikTok.

In queste ultime si possono scorrere foto e video praticamente all’infinito, mentre BeReal fornisce l’opzione di pubblicare solo una volta al giorno. Questo fa sì che l’app abbia certamente meno contenuti rispetto ai concorrenti, ma proprio per questo si pone l’obiettivo di eliminare il ciclo di dipendenza ed evitare che le persone perdano ore attaccate agli smartphone.

TikTok Now aveva un approccio praticamente identico, richiedendo anche agli utenti di scattare foto con le due fotocamere simultaneamente. Tuttavia, presentava anche la possibilità di registrare brevi video di 10 secondi, simili a quelli di TikTok, al posto delle foto. Al momento del lancio, l’azienda aveva dichiarato l’obiettivo di creare “autentiche e spontanee connessioni su TikTok”.

La funzionalità era integrata nell’app principale negli Stati Uniti, ma era disponibile anche come un’applicazione indipendente chiamata TikTok Now in altre regioni. Il messaggio inviato agli utenti di TikTok negli Stati Uniti indica adesso che questa caratteristica sarà rimossa dall’app principale, mentre al momento non ci sono informazioni sulla sorte dell’app separata TikTok Now.

BeReal ha beneficiato di particolare successo l’anno passato, tanto da ispirare funzionalità a doppia camera su Instagram (Candid Stories), Snapchat e altre piattaforme. Tuttavia, secondo un rapporto del New York Times pubblicato ad aprile, il numero di utenti è diminuito. BeReal ha comunque respinto le cifre pubblicate da Engadet nell’articolo originale, affermando che la piattaforma consta ancora di 20 milioni di utenti attivi quotidianamente.

Al contrario interesse e utenti di TikTok sono in costante crescita, così come il fatturato: è la prima app ad aver superato un miliardo di dollari in un solo trimestre.