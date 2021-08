AirTag aiuta a ritrovare la moto rubata, funziona da deterrente

Pochi giorni fa è successo con un monopattino elettrico, ora un uomo è riuscito a localizzare e recuperare la moto rubata grazie ad AirTag: è successo a un residente di Renton, un comune nello Stato di Washington, che ha raccontato di aver già avuto esperienza con i furti di moto all’inizio dell’anno: ecco perché – spiega – appena Apple ha annunciato AirTag, ne ha nascosto uno nella sua moto non appena ne ha avuto l’occasione.

Martedì mattina, riferisce Brandon ai giornalisti, la sua moto era scomparsa dal posto nel parcheggio, situato di fronte il suo appartamento, in cui la lasciava di solito. Dopo aver controllato tramite l’app Apple Dov’è sul suo dispositivo, ha scoperto che si trovava a pochi isolati di distanza. Giunto sul posto però non riusciva a individuarla: eppure il rilevamento della posizione risaliva soltanto a pochi minuti prima, quindi la moto o quantomeno l’AirTag doveva trovarsi nelle vicinanze.

Il proseguimento della ricerca gli ha poi permesso di individuare il veicolo, che era stato apparentemente abbandonato dal ladro. Per precauzione l’uomo, prima di recuperarla, ha avvisato la polizia e depositato una sua dichiarazione: alla fine è tornato a casa con la moto, che non aveva subìto alcun danno.

Non c’è modo di sapere con certezza il motivo che avrebbe spinto il ladro ad abbandonare la moto, ma Brandon ritiene che AirTag potrebbe averlo avvisato che un tracker lo stava seguendo: d’altronde AirTag al momento avvisa chiunque abbia un iPhone qualora stesse viaggiando con un AirTag di cui lui non ne è il proprietario. Ricevuta la notifica potrebbe aver effettuato una sosta nel tentativo di individuarne la posizione e, non riuscendoci in breve tempo, potrebbe aver deciso di rinunciare al furto.

AirTag infatti è molto piccolo e se nascosto bene potrebbe richiedere perfino ore per poter essere localizzato con precisione e di conseguenza rimosso. E’ uno strumento che viene pubblicizzato principalmente per rintracciare la posizione di borse e animali domestici ma, anche se non è un vero e proprio antifurto, come appena dimostrato può funzionare anche con oggetti più voluminosi, come un veicolo.

Tutto quello che c’è da sapere su AirTag è in questo articolo di macitynet.